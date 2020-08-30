‘Türkiye’de uçak üretmek istiyoruz’

Yaklaşık 5 yıl önce AQUILA Firması şirketleri bünyesine katarak havacılık alanında yatırım yaptıklarını ifade eden BPLAS CEO’su Celal Gökçen, Almanya’da havacılık ile ilgili bir yatırım fırsatı çıkmasının ardından durumu değerlendirdiklerini söyledi. AQUILA Uçak Fabrikası’nın Almanya’da kapanmış bir şirket olduğunu hatırlatan Gökçen, bu firmanın 5 yıldır kontrolleri altında üretim yaptığını söyledi. Uçak üretimini Türkiye’de de yapmak istediklerini açıklayan Gökçen, “Bu uçaklar Amerika ve Asya’da da olacak. Ekonomik geçerliliği olacak şekilde gelişecek” dedi.



BİR KAPIYI AÇTIK

Yaptıkları yatırımla gençlerin önünde bir kapıyı açmış olduklarını söyleyen Gökçen, bunun üniversiteler ve eğitim kurumları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de tek uçak yapan firma olmadıklarını da anımsatan Gökçen, “TAI gibi kurum var ve çok başarılı çalışmalar yapıyor. Yine insansız hava araçlarını üreten firmalarımız var. Üniversitelerimizde çalışmalar yapanlar var. Biz de bu çalışmaların içinde küçük bir çalışma yapan firmayız. Havacılık alanına küçük bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Bursa’da da uzay ve havacılık ile ilgili Gökmen Projesi’nin bulunduğunu anlatan Gökçen, kendilerinin de bu projede yer almak istediklerini belirterek, “Şuanda Bursa’da da böyle bir yerin oluşması benim açımdan çocukluk hayalimin gerçekleşmesi şeklinde oldu. Gökmen’de verilecek eğitimlerle gençler hazırlanırsa harika bir iş yapılmış olur” diye konuştu.

HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ BPLAS Genel Müdürü Mustafa Menkü ise havacılıkla ilgili bilgi birikimi arttırmak için üretimi Türkiye’ye almak ve Ar-Ge ile ürün geliştirmeyi de Türkiye’de yapmak istediklerini açıkladı. AQUILA’nın güçlü bir marka olduğunu ifade eden Menkü, bu marka ile Türkiye üzerinden hizmet vermek istediklerini kaydetti. Pandemi sürecinden dolayı planlarında bir takım değişiklikler olduğunu söyleyen Menkü, “Bu zaman zarfında biz, Avrupa’dan ve Türkiye’den gerekli onayları alacaktık. Türkiye’den Almanya’ya bir ekip göndererek, onların uçak üretimiyle ilgili eğitim almalarını sağlayacaktık. Bunlar maalesef aksamış oldu. Şimdi Almanya’daki ekibi buraya getirerek, bu süreci kapatmak istiyoruz. Yine uçuş okulu kuracaktık 1 yıl gibi bir süre uzamış oldu. Bundan sonra bizim için en büyük hedef eski proje zamanlamasına uyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Uçuş okulu kurarak pilot açığını gidermek istiyorduk. Fakat uçuş okullarında da biraz daralmalar yaşandı. Pilot eğitimi konusunda Çin ile de görüşmemiz vardı. Onların pilotlarını burada eğitime almak istedik. O görüşmeler de durmak zorunda kaldı” dedi.

FARKLI MODELLER ÜRETECEĞİZ

AQUILA iki kişilik uçak dışında da, farklı modellerde uçak üretimi yapmak istediklerini açıklayan Menkü, “4 kişilik uçağımız olacak. Suya inen uçaklarımız olacak. Hem insan, hem de kargo taşıyan uçaklarımız olacak. Pazar araştırmasını yaptığımız ülkelere de girerken, Türkiye’de kurduğumuz sistemin aynısını kurmuş olacağız. HANGAR İNŞAATINI TAMAMLADIK

BPLAS İş Geliştirme Yöneticisi Hayrettin Topel ise Almanya’da üretimi yapılan AQUILA uçağının bakım merkezi olduğunu hatırlatarak, 29 farklı marka uçağın bakım servisliğinin de sürdürüldüğünü vurguladı. Bu anlamda iyi bir teknik desteğe sahip olduklarını söyleyen Topel, “Bu açıdan bakıldığında Avrupa’daki tüm uçuş okulları ve AQUILA uçağını kullanan insanların hepsi bu sistemden memnun olduklarını dile getiriyorlar. AQUILA uçağı Avrupa’da ikinci el satışı dahi gayet iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da uçağımızın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu amaçla, ‘Türkiye’ye getirilecek uçaklarda da iyi bir teknik destek mutlaka olmalıdır’ şekilde düşündük. Bu nedenle Bursa Yenişehir Havalimanı’nda bir hangar inşaatını tamamladık. Şuanda biz bu tesisi bitirme aşamasına getirdik. Tesis diyorum çünkü içinde birçok farklı unsuru barındırıyor. Yakın bir zamanda resmi açılışı yapılacak. Burada kurulan hangarda da AQUILA

başta olmak üzere diğer uçaklara da bakım hizmeti vermiş olacağız” dedi.