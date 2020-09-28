MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
GeriEkonomi Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
Abone Olgoogle-news

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı 144 milyon 322 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 130 bin olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede 81,8 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Numara taşıma işlemi sayısı bugün itibariyle 146 milyon 452 bine ulaşırken, bunun 144 milyonu 322 bini cep telefonu, 2 milyon 130 bini sabit telefon numaralarından oluştu.

Dönemler itibarıyla bakıldığında yılın birinci çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı. Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle ocak-mart döneminde, Turkcell yaklaşık 24 bin abone, TT Mobil yaklaşık 15 bin abone, Vodafone ise yaklaşık 9 bin abone kazandı.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 130 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle