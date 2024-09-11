‘Türkiye’de sıkı duruş sürecek’

Haberin Devamı

Türkiye’de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, “Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek” dedi.

GEVŞEME 2025’TE

Morales, “Bu açıdan, para politikasında 2025’in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Morales ayrıca, Türkiye’de bu yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 43 ve gelecek yıl sonunda yüzde 21’e gerilemesini beklediklerinin altını çizdi.

Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, “Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Ancak hanehalkı ve firmaların enflasyon beklentilerindeki düşüşün daha yavaş olacağını öngörüyoruz. Bu beklentilerin gerilemesi son derece önemli ama bu biraz zaman alıyor” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3.5 ve 2025’te yüzde 2.8 ile görece düşük bir büyüme öngördüklerini dile getiren Morales, bu büyüme seviyesinin enflasyon beklentilerindeki yeniden dengelenme sürecini desteklediğini anlattı.