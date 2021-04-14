Türkiye'de örtü altı muz üretimi son 5 yılda 3,5 kat arttı

Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Tarım Konseyinin iş birliğinde çevrim içi düzenlenen ve 6 gün devam eden "Muz E-Çalıştayı" sona erdi. 10 oturum yapılan ve 5'i yabancı uzmana ait 48 bildirinin sunulduğu çalıştayın sonunda değerlendirme raporuyla sonuç bildirgesi açıklandı.



Muzun 135 ülkede üretildiği belirtilen raporda, üretim miktarı olarak buğday, mısır ve pirincin ardından 4. sırada olduğu, meyveler arasında ise birinci sırada yer aldığı kaydedildi.



Rapora göre, Hindistan muz üretiminde 2019'da 30,5 milyon ton üretimle dünya üretiminde yüzde 26 payla ilk sırada yer alıyor. Muz ticaretinin ihracat değeri 13,5 milyar dolar, dünyada muz ithalatı yapan ülkelerin başında ABD, Çin, Belçika ve Hollanda geliyor.



Raporda, Türkiye'de muz üretimi ve ticaretinin durumu da özetlendi. Raporda, ekvatora en uzak muz üretilen ülke olan Türkiye'de 111 bin 544 dekar alanda 728 bin ton muz üretildiği belirtildi.



Türkiye'de kişi başı muz tüketiminin 7 kilogram, kendine yeterlilik oranının ise yüzde 77 olduğu bildirildi.



Rapora göre, muz üretim alanı son 5 yılda yaklaşık 2 kat artarken, verim 0,4 kat ve üretim miktarı ise 2,5 kat arttı. Örtü altı muz üretimi ise 3,5 kat artış gösterdi.

Destekler ve krediler, bir yılda ürün alınabilmesi, yüksek verim, düşük işçilik muz üretimini teşvik eden unsurlar. Hatay ile Manisa hattındaki tüm illerde muz üretimi yapılıyor.



Mersin'de 2020'de 56 bin 500 dekar alanda 405 bin ton, Antalya'da ise 51 bin dekar alanda 297 bin ton muz üretildi. Örtü altı muz üretiminin yüzde 29'una sahip Antalya'da toplam tarım alanlarının yüzde 10'unda muz üretiliyor. Manavgat ise en yüksek muz yatırımının yapıldığı ilçe olarak öne çıkıyor.

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