Türkiye'de Kovid-19 gölgesinde 6 ayda 4 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde kuruluşuna imza atılan şirketlerin 391'i anonim, 3 bin 806'sı limited olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 77,96'yı buldu.

Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 317'sinin İran, 141'inin Suriye, 107'sinin Ürdün, 96'sının Libya, 87'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 86 şirketle Almanya, 78'er şirketle Mısır ve Suudi Arabistan, 59 şirketle Pakistan, 58 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ortaklı olanlar izledi.

Manş Adaları ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 6 aylık dönemde 162,3 milyon lirayı geçti. İran ortaklı şirketlerin sermayesi 88,4 milyon lira, Irak ortaklıların 62,4 milyon lira, Suriye ortaklıların 50,5 milyon lira, Ürdün ortaklıların toplam sermayesi de 46,8 milyon lira oldu.

YABANCILARIN GÖZDESİ İSTANBUL

İstanbul, 2 bin 634 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller sıralamasında ilk sırada yer aldı. Bu ili Antalya 256, Ankara 222, Gaziantep 145, Mersin 117 ve Bursa 111 şirketle takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 1,1 milyar liraya yaklaştı.

İstanbul'u, 87,7 milyon liralık sermayeyle Gaziantep, 80,5 milyon lirayla Antalya, 50,8 milyon lirayla Bursa, 50,1 milyon lira sermayeyle de Ankara izledi. Ardahan, Amasya, Bitlis, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Sinop'ta yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan, geçen yılın ilk yarısında 1,7 milyar lira sermayeye sahip 6 bin 181 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu. Bu yılın ocak-haziran döneminin büyük bölümünde Kovid-19 salgınının tüm dünya gibi Türkiye'de de etkili olması ekonomik faaliyetleri kısıtlamıştı. Buna karşın 4 bin 200'e yakın yabancı ortaklı şirket kuruluşunun gerçekleşmesi dikkati çekti.