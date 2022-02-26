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Türkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı

#Rize-Artvin Havalimanı#Havalimanı#Proje
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandı

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı’nın pisti tamamlanırken çevre yolunun ise yüzde 75’lik kısmında çalışmalar bitti.

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Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pisti tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillendi.

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Altyapı inşaatında pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken çevre yolu imalatında yüzde 75’lik bir tamamlama, tel örgü imalatında yüzde 84’lük tamamlama, genel elektrik işlerinin ise yüzde 86’lık tamamlama sağlandı. Öte yandan VOR istasyonu alt temel kurulumuna başlanarak, VOR istasyonu yakınında kurulacak olan NDB için de gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışması başladı.

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Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandı

Üst yapı inşaatında ise Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) binası ile teknik blok kulede sona yaklaşılan Rize-Artvin Havalimanı’nda terminal binamızda ise yüzde 80 seviyesinde çalışmalara devam ediliyor.

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Rize-Artvin Havalimanı’nda yüzde 87 oranında üst çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği projede ayrıca havalimanının Özel Güvenlik Bölgesi ilanı ile ilgili her türlü çalışma yapılarak Rize Valiliğinin de onayı ile ilgili bakanlıktan onay alındı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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#Rize-Artvin Havalimanı#Havalimanı#Proje

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