Adrese DayalÄ± NÃ¼fus KayÄ±t Sistemi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re 2020 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla TÃ¼rkiye'nin toplam nÃ¼fusu 83 milyon 614 bin 362 kiÅŸi iken 15-24 yaÅŸ grubundaki genÃ§ nÃ¼fus 12 milyon 893 bin 750 kiÅŸi oldu. GenÃ§ nÃ¼fus, toplam nÃ¼fusun %15,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu. GenÃ§ nÃ¼fusun %51,3'Ã¼nÃ¼ erkek nÃ¼fus, %48,7'sini ise kadÄ±n nÃ¼fus oluÅŸturdu.

Â

GENÃ‡ NÃœFUSUN %31,3'ÃœNÃœN 20-22 YAÅž GRUBUNDA YER ALDIÄžI GÃ–RÃœLDÃœÂ

GenÃ§ nÃ¼fus yaÅŸ grubuna gÃ¶re incelendiÄŸinde; 2020 yÄ±lÄ±nda genÃ§ nÃ¼fusun %28,6'sÄ±nÄ±n 15-17 yaÅŸ grubunda, %19,8'inin 18-19 yaÅŸ grubunda, %31,3'Ã¼nÃ¼n 20-22 ve %20,4'Ã¼nÃ¼n ise 23-24 yaÅŸ grubunda yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

NÃ¼fus projeksiyonlarÄ±na gÃ¶re genÃ§ nÃ¼fusun toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ±nÄ±n 2025 yÄ±lÄ±nda %14,3, 2030 yÄ±lÄ±nda %14,0, 2040 yÄ±lÄ±nda %13,4, 2060 yÄ±lÄ±nda %11,8 ve 2080 yÄ±lÄ±nda %11,1'e dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Â

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GENÃ‡ NÃœFUS ORANININ AVRUPA BÄ°RLÄ°ÄžÄ° ÃœYE ÃœLKELERÄ°NDEN YÃœKSEK OLDUÄžU GÃ–RÃœLDÃœÂ

TÃ¼rkiye'nin genÃ§ nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n %15,4 ile Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi 27 Ã¼lkenin genÃ§ nÃ¼fus oranlarÄ±ndan daha yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi 27 Ã¼lkenin genÃ§ nÃ¼fus oranlarÄ± incelendiÄŸinde, 2020 yÄ±lÄ±nda en yÃ¼ksek genÃ§ nÃ¼fus oranÄ±na sahip olan Ã¼lkelerin sÄ±rasÄ±yla %12,7 ile GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi ve Ä°rlanda, %12,5 ile Danimarka ve %12,3 ile Hollanda olduÄŸu, en dÃ¼ÅŸÃ¼k genÃ§ nÃ¼fus oranÄ±na sahip olan Ã¼lkelerin ise sÄ±rasÄ±yla %8,8 ile Bulgaristan, %9,0 ile Ã‡ekya ve %9,1 ile Letonya olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Â

GENÃ‡ NÃœFUS ORANININ EN YÃœKSEK OLDUÄžU Ä°L %23,4 Ä°LE HAKKARÄ° OLDUÂ

ADNKS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re 2020 yÄ±lÄ±nda genÃ§ nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile ÅžÄ±rnak ve %21,8 ile Siirt izledi. GenÃ§ nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise sÄ±rasÄ±yla, %12,5 ile MuÄŸla, %12,8 ile Sinop ve BalÄ±kesir oldu.

Â

BEKLENEN YAÅžAM SÃœRESÄ° 15 YAÅžINDAKÄ° GENÃ‡ NÃœFUS Ä°Ã‡Ä°N 64,6 YIL OLDUÂ

Hayat TablolarÄ±, 2017-2019 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re; doÄŸuÅŸta beklenen yaÅŸam sÃ¼resi, TÃ¼rkiye geneli iÃ§in 78,6 yÄ±l, erkekler iÃ§in 75,9 yÄ±l ve kadÄ±nlar iÃ§in 81,3 yÄ±l oldu.

TÃ¼rkiye'de Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olan 15 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ler iÃ§in kalan yaÅŸam sÃ¼resinin ortalama 64,6 yÄ±l, erkekler iÃ§in 62,0 yÄ±l ve kadÄ±nlar iÃ§in 67,3 yÄ±l olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DiÄŸer bir ifade ile 15 yaÅŸÄ±na ulaÅŸan genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n genÃ§ erkeklerden ortalama 5,3 yÄ±l daha fazla yaÅŸayacaÄŸÄ± tahmin edildi.

Â

EVLÄ° OLAN GENÃ‡ KADINLARIN ORANI, EVLÄ° OLAN GENÃ‡ ERKEKLERÄ°N ORANININ 4 KATINDAN FAZLA OLDUÂ

GenÃ§ nÃ¼fus yasal medeni duruma gÃ¶re incelendiÄŸinde, cinsiyetler arasÄ±nda Ã¶nemli farklÄ±lÄ±klar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GenÃ§ erkek nÃ¼fusun 2020 yÄ±lÄ±nda %96,1'inin hiÃ§ evlenmemiÅŸ, %3,8'inin resmi nikahla evli, %0,1'inin boÅŸanmÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken genÃ§ kadÄ±n nÃ¼fusun %84,1'inin hiÃ§ evlenmemiÅŸ, %15,5'inin resmi nikahla evli, %0,4'Ã¼nÃ¼n ise boÅŸanmÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Â

EVLÄ° GENÃ‡ KADINLARIN %15,1'Ä°NÄ°N EÄžÄ°TÄ°M SEVÄ°YELERÄ°NÄ°N EÅžLERÄ°NDEN YÃœKSEK OLDUÄžU GÃ–RÃœLDÃœÂ

ADNKS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re genÃ§ nÃ¼fusun resmi evliliklerinde eÅŸleri arasÄ±ndaki eÄŸitim farkÄ± incelendiÄŸinde, 2019 yÄ±lÄ±nda genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n %40,4'Ã¼nÃ¼n kendilerinden daha yÃ¼ksek eÄŸitimli erkeklerle evli olduÄŸu, %15,1'inin ise eÅŸlerinden daha yÃ¼ksek eÄŸitim seviyesine sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÄŸitim seviyeleri aynÄ± olan genÃ§ Ã§iftlerin oranÄ± %42,9 oldu.

Â

KADINLARDA YÃœKSEKÃ–ÄžRETÄ°MDE NET OKULLAÅžMA ORANI %46,3 OLDUÂ

TÃ¼rkiye'de 2018/'19 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda %44,1 olan yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim net okullaÅŸma oranÄ±, 2019/'20 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda %43,4'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim net okullaÅŸma oranÄ± cinsiyete gÃ¶re incelendiÄŸinde, erkeklerde bu oran %41,9'dan %40,6'ya dÃ¼ÅŸerken kadÄ±nlarda %46,4'ten %46,3'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â

NE EÄžÄ°TÄ°MDE NE Ä°STÄ°HDAMDA OLAN GENÃ‡LERÄ°N ORANI %28,3 OLDU

HanehalkÄ± iÅŸgÃ¼cÃ¼ araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re genÃ§lerde iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda %44,4 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %39,1 oldu. GenÃ§ erkeklerde iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %55,9 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %50,1 olurken genÃ§ kadÄ±nlarda bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %32,6 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %27,5 oldu.Â

GenÃ§lerde iÅŸsizlik oranÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda %25,4 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %25,3 oldu. GenÃ§ erkeklerde iÅŸsizlik oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %22,5 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %22,6 olurken genÃ§ kadÄ±nlarda bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %30,6 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %30,3 oldu.



Ne eÄŸitimde ne istihdamda olan genÃ§lerin oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %26,0 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %28,3 oldu. GenÃ§ erkeklerde ne eÄŸitimde ne istihdamda olanlarÄ±n oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %18,3 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %21,2 olurken genÃ§ kadÄ±nlarda bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %34,0 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %35,7 oldu.

Â

Ä°STÄ°HDAMDAKÄ° GENÃ‡LERÄ°N %51,0'I HÄ°ZMET SEKTÃ–RÃœNDE YER ALDI

HanehalkÄ± iÅŸgÃ¼cÃ¼ araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re genÃ§ nÃ¼fusun istihdam oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %33,1 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %29,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼. GenÃ§ erkeklerde istihdam oranÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda %43,4 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %38,8 olurken genÃ§ kadÄ±nlarda bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %22,6 iken 2020 yÄ±lÄ±nda %19,2 oldu.Â

GenÃ§ nÃ¼fusun istihdamÄ± sektÃ¶rlere gÃ¶re incelendiÄŸinde, istihdam edilen genÃ§lerin 2020 yÄ±lÄ±nda %20,7'sinin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, %28,3'Ã¼nÃ¼n sanayi sektÃ¶rÃ¼nde, %51,0'Ä±nÄ±n ise hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ä°stihdam edilen genÃ§ erkeklerin %19,3'Ã¼nÃ¼n tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, %32,9'unun sanayi sektÃ¶rÃ¼nde, %47,8'inin hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n %23,9'unun tarÄ±m, %18,5'inin sanayi, %57,6'sÄ±nÄ±n ise hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Â

GENÃ‡ NÃœFUSUN OBEZÄ°TE ORANI ARTTI

TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±k araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re boy ve kilo deÄŸerleri kullanÄ±larak hesaplanan vÃ¼cut kitle indeksi incelendiÄŸinde, 2016 yÄ±lÄ±nda 15-24 yaÅŸ arasÄ± genÃ§ nÃ¼fusta obezite oranÄ± %3,8 iken bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %4,6 oldu. GenÃ§ nÃ¼fusun obezite oranÄ± cinsiyete gÃ¶re incelendiÄŸinde, genÃ§ erkeklerde 2016 yÄ±lÄ±nda %3,5 iken bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %4,8'e, genÃ§ kadÄ±nlarda ise 2016 yÄ±lÄ±nda %4,1 iken 2019 yÄ±lÄ±nda %4,5'e yÃ¼kseldi.

DiÄŸer taraftan, 2016 yÄ±lÄ±nda genÃ§ nÃ¼fusta normal kilolu olanlarÄ±n oranÄ± %66,4 iken bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %64,3 oldu. Normal kilolu genÃ§ nÃ¼fus oranÄ± cinsiyete gÃ¶re incelendiÄŸinde, genÃ§ erkeklerde 2016 yÄ±lÄ±nda %69,2 iken bu oran 2019 yÄ±lÄ±nda %64,3, genÃ§ kadÄ±nlarda ise 2016 yÄ±lÄ±nda %63,6 iken 2019 yÄ±lÄ±nda %64,3 oldu.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara