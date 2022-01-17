Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Yok artık dedirten olay Köprüyü çalıp götürdü'Yok artık' dedirten olay! Köprüyü çalıp götürdü#ANKARA
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyorTuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? #Tuba Büyüküstün
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

#Elektrikli Otomobil#Elektrikli Araç Şarjı#TOGG
Türkiyede elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

Türkiye'de son yıllarda elektrikli araçlara ilgi artıyor. Araçların kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonlarına erişim önem arz ediyor. Türkiye'de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818'ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639'u halka açık olarak yer alıyor. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle de elektrikli araç sayılarının artması bekleniyor.

Haberin Devamı

Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün elektrikli araçlara ilgi artıyor. Türkiye'de son yıllarda elektrikli araç sayılarında artış yaşanırken, elektrikli araç şarj istasyonu kanun altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılında banttan inmesiyle de elektrikli araç sayılarının artması bekleniyor. Buna bağlı olarak da şarj istasyonları sayısının da artacağı öngörülüyor.

Türkiye'de 3 bin 457 şarj istasyonu bulunuyor. Bunların 818'ini özel kullanım amaçlı şarj istasyonları oluştururken, 2 bin 639'u halka açık olarak yer alıyor. Bu şarj istasyonlarının soket sayısı ise 4 bin 500 adete ulaştı.

Türkiye'deki elektrikli araç sayılarına bakıldığı zaman en fazla aracın İstanbul'da bulunduğu görülüyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor. Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da 7 bine ulaştığı görüldü.

Haberin Devamı

Türkiyede elektrikli araç şarj istasyonları artıyor

"ŞU ANDA 81 İLİMİZDE ŞARJ ÜNİTESİ VAR"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'deki elektrikli araç ve şarj istasyonları sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki ilk elektrikli şarj ünitesinin kurulumunun 2008 yılında olduğunu hatırlatan Bayram, “2011 yılında Türkiye’de sadece bir ilde şarj ünitesi varken, şu anda 81 ilimizde şarj ünitesi var. Bu şarj istasyonlarının yüzde 15 oranını DC dediğimiz hızlı şarj istasyonları kapsıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın

Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan ilanlarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan ilanlarHaberi görüntüle

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAHİBİ BU İSTASYONLARI KENDİ EVİNE DE KURABİLİYOR"

En fazla şarj istasyonun bulunduğu ilin İstanbul olduğunun altını çizen Bayram, “İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ediyor. Bu alanlarda şarj istasyonları gelişiminin arttığını görebiliriz. İstanbul’da birçok AVM ve otel otoparklarında elektrikli şarj istasyonları bulunuyor. Bunlar halka açık ve halka kapalı olarak ikiye ayrılıyor. Elektrikli otomobil sahibi bu istasyonları kendi evine de kurabiliyor” ifadelerini kullandı.

"4 BİN 500 ADETLİK SOKETE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Haberin Devamı

Türkiye’de toplam elektrikli şarj istasyonlarında 4 bin 500 adetlik soket bulunduğunu aktaran Bayram, “Bir şarj istasyonun birden fazla soket olabiliyor. Aynı anda birden çok araca şarj sağlanabiliyor ancak araca giden güç bölünür. Şarj istasyonları sayısı giderek artıyor. Türkiye genelinde 2 bin 600 civarında elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. İstanbul’da yaklaşık 600 civarında şarj istasyonu bulunuyor. Ankara ve İzmir’de 300’er adet şarj istasyonu bulunuyor. Bursa’da yaklaşık 200 adet istasyon var. Antalya ve bölgesinde de yaklaşık 100 adet istasyon var diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyorMilli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyorHaberi görüntüle

Elektrikli şarj istasyonlarında yeterli teşvikin verilmediğini belirten Bayram, şarj istasyonlarının teşvik alanına girebilmesi durumunda sayılarının çok daha fazla artabileceğini söyledi. Bayram, elektrikli araç satışlarının artmasıyla birlikte şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Haberin Devamı

"TOGG’UN BANTTAN İNMESİYLE ŞARJ İSTASYONLARIMIZ HAZIR OLACAKTIR"

Türkiye’de bulunan elektrikli otomobillere yetecek kadar şarj istasyonunun bulunduğunu dile getiren Bayram, “Neredeyse bir otomobile bir istasyon düşüyor. Otomobil sayısı arttıkça şarj istasyonu sayısının arttığını göreceğiz. Yerli otomobil TOGG’un 2023 yılında banttan inmesiyle şarj istasyonlarımız hazır olacaktır. Türkiye’nin enerji altyapısında bir sorun yok. Elektrikli otomobil sayımızı artırdığımız zaman, şarj istasyonlarının da beraberinde hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. TOGG’un kendi şarj istasyonu çözümü olacak” dedi.

Gözden Kaçmasın

İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatHaberi görüntüle

"HER 10 OTOMOBİLDEN 7’Sİ ELEKTRİKLİ OLACAK"

Bayram, şarj istasyonlarının DC ve AC olarak ikiye ayrıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “DC dediğimiz hızlı şarj istasyonlarının maliyeti daha fazla. Şarj istasyonu maliyetleri kurulum yapan firmaların ürünlerinin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. DC şarj istasyonları yatırımları, AC şarj istasyonlarının yaklaşık 9 katına ulaşabiliyor”.

Haberin Devamı

Bir elektrikli otomobilin şarj maliyetinin istasyona göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Bayram, “AC şarj istasyonlarında süre daha uzun oluyor. DC şarj istasyonlarında ise süre daha kısa oluyor. Şarj fiyatlamaları dakika bazlı oluyor. AC şarj istasyonunun fiyatı dakika bazlı olarak 1 lira ile 2,5 lira arasında değişiyor. DC şarj istasyonlarında ise dakikası 3,5 lira ile 7,5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. DC şarj üniteleri 175 veya 200 kilowatta kadar enerji aktarabiliyor. Normal şarj ünitesinde bir aracın şarjını doldurmak 3 saat ile 6 saat arasında değişiyor. Hızlı şarj istasyonunda şarj edildiği zaman bir araç yaklaşık 55 dakikada şarj oluyor. Elektrikli otomobiller bizim geleceğimiz. Türkiye’de 7 bin adete ulaşan bir elektrikli araç pazarı var. Geçen yıl tüm Avrupa’da 1,5 milyon adete ulaşan elektrikli otomobil pazarı söz konusuydu. Önümüzde ciddi bir fırsat var. Türkiye’nin elektromobilite anlamında ilerleyebileceği zaman çok daha fazla. TOGG bu anlamda çok doğru bir stratejiyle çok doğru bir zamanda yola çıkacak. 2030 yıllına geldiğimizde Türkiye’de yola çıkan her 10 otomobilden 7’si elektrikli otomobil olacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrikli Otomobil#Elektrikli Araç Şarjı#TOGG

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19