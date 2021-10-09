Türkiye'de elektrik depolama tesislerinin kurulumu için ilk başvurular 21 Ekim'de başlayacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Suç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbulda yakalandıSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı! #Suç Örgütü
Gizemli hastalık paniği ABDden sonra şimdi de Almanya alarmda Gizemli hastalık paniği! ABD'den sonra şimdi de Almanya alarmda#Havana Sendromu
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
Göl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 gölGöl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 göl#Seyahat
Ailede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu Yaşama tutunan Berat olduAilede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu! Yaşama tutunan Berat oldu#Istanbul
Yeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacakYeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacak!#Astroloji
Jose Sosa değişti Geceleri bitirdi...Jose Sosa değişti! Geceleri bitirdi...#Fenerbahçe
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdimKuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim#Rami Malek
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye'de elektrik depolama tesislerinin kurulumu için ilk başvurular 21 Ekim'de başlayacak

#Elektrik#Depolama#Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği
Türkiyede elektrik depolama tesislerinin kurulumu için ilk başvurular 21 Ekimde başlayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz:"Elektrik depolamaya ilişkin mevzuat altyapısı tamamlandı. Depolama yönetmeliğinin etkin işleyebilmesi için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile diğer mevzuatlarda depolamaya ilişkin hükümler ekledik" dedi.

Haberin Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üretim santralleri, tüketim tesisleri veya bunlardan bağımsız olarak kurulacak elektrik depolama tesisleri için ilk başvuruların 21 Ekim itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 09 Mayıs'ta yürürlüğe girdikten sonra mevzuat gereği Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 21 Eylül'de teknik kriterleri ilan ettiğini söyledi.

Kurulun lisans başvurularına ilişkin onayladığı alt düzenleyici mevzuatların da geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Yılmaz, "Böylece elektrik depolamaya ilişkin mevzuat altyapısı tamamlandı. Yayımlanan kriterler kapsamında EPDK, 21 Ekim itibarıyla depolama tesisleri için başvuru almaya başlayacak. Depolama yönetmeliğinin etkin işleyebilmesi için Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği ile diğer mevzuatlarda depolamaya ilişkin hükümler ekledik. Bu kapsamda lisans sahibi şirketler veya lisans almak isteyen şirketler depolama sistemlerini projelerine eklerken bir sıkıntı yaşamayacaklar." dedi.
Yılmaz, yönetmelikle piyasa katılımcılarının üretim santrallerine, tüketim tesislerine veya bu tesislerden bağımsız olarak elektrik depolama tesisleri kurabileceğini dile getirerek, böylece piyasaya yeni oyuncu tiplerinin ve davranışlarının gireceğini, elektrik piyasasının daha da derinleşeceğini ifade etti.
Elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere saatlik spot elektrik fiyatlarının değişiminden ötürü arbitraj imkanı sağlayacağını söyleyen Yılmaz, elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticaretinin yapılabileceğini bildirdi.

Yılmaz, arbitrajın, şebekeyi zorlayan gündüz ile gece arası elektrik tüketim dengesizliğini de uzun vadede azaltmasını beklediklerini belirtti.

TEMİZ ENERJİYE GÜÇ KATACAK

Haberin Devamı

Elektrik depolama tesislerinin ticari olarak yan hizmetlere katılımının mümkün olacağını söyleyen Yılmaz, böylece şebekenin güvenli ve kaliteli bir biçimde işletilmesini sağlayacak imkanlar elde edileceğini dile getirdi.

Yılmaz, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin giderek arttığı Türkiye'de bu kaynaklardan üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesinde depolama tesislerinin önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Böylece, güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak. Bu durum hali hazırda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturan temiz enerji kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylece şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz enerji sektörü de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak. Yani el birliğiyle, yenilenebilir enerjide Türkiye'mizin gücüne güç, enerjisine enerji katacağız." diye konuştu.

MÜSTAKİL TESİSLERDE ALT LİMİT 2 MEGAVAT

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'ne göre, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri mevcut üretim lisanslarına derç edilecek. Tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise herhangi bir lisans istenmeyecek.

Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limit 2 megavat olmak kaydıyla tedarik lisansı alma şartı aranacak. Bu tesisler, organize toptan satış piyasalarına, gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmet piyasalarına katılabilecek.

Lisanssız üretim kapsamında ise ilgili mevzuata göre öz tüketime yönelik ve şebekeye enerji vermeyen tesisler bünyesinde aynı ölçüm noktasında elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Ayrıca, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak amacıyla azami 1 megavat kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

İlgili Haberler:

Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik#Depolama#Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği