MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi
GeriEkonomi Türkiye'de de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 18.06.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Türkiye'de de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi

Zara'nın baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistin karşıtı ayrımcı mesajları nedeniyle, tepki topladı. Zara'nın bağlı olduğu firmadan açıklama geldi.

İspanya'nın mode devi Zara, baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistinli model Kahır Harhaş ile yaşadığı diyalog sonrasında sosyal medyada boykot çağrısı başladı. 

Zara'nın bağlı olduğu grup Inditex, Perilman'ın paylaşımı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada  "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dendi. 

Dev şirketlere boykot kararı İhlalleri gündeme getirdiler, Çinle karşı karşıya geldiler
Dev şirketlere boykot kararı! İhlalleri gündeme getirdiler, Çin'le karşı karşıya geldiler

Zara'nın şirket prensipleri gereği hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceği belirtilirken, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" denildi.

Türkiyede de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi

Model Harhaş, Perilman'ın mesajlarını paylaştı. Mesajlara göre Harhaş'ın Gazze halkına verdiği desteği eleştiren Perilman, Harshash'a yönelik mesajlarında "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" ifadeleri tepki çekmişti.

Facebook deşifre etti: Uygurları hedef alıyorlar
Facebook deşifre etti: Uygurları hedef alıyorlar!

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi