Türkiye'de de şubeleri var... Boykot çağrılarından sonra yanıt geldi

İspanya'nın mode devi Zara, baş tasarımcılarından Venessa Perilman'ın Filistinli model Kahır Harhaş ile yaşadığı diyalog sonrasında sosyal medyada boykot çağrısı başladı.

Zara'nın bağlı olduğu grup Inditex, Perilman'ın paylaşımı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dendi.

Zara'nın şirket prensipleri gereği hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceği belirtilirken, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" denildi.

Model Harhaş, Perilman'ın mesajlarını paylaştı. Mesajlara göre Harhaş'ın Gazze halkına verdiği desteği eleştiren Perilman, Harshash'a yönelik mesajlarında "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" ifadeleri tepki çekmişti.

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