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Ekonomi
Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Türkiye'de de satılıyor! 15 yıl önce satın almıştı... Şimdi daha ucuza elden çıkarıyor

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Türkiye'de de satılıyor! 15 yıl önce satın almıştı... Şimdi daha ucuza elden çıkarıyor

Adidas, Reebok markasını Authentic Brands Groups'a satma konusunda anlaştığını açıkladı. Adidas gerçekleştirilecek satışla 3,8 milyar dolara aldığı Reebok’u 2,5 milyar dolara satmış olacak.

Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, ABD'den sonra ana markasına odaklanmak istediği için Reebok markasını Authentic Brands Groups'a 2,5 milyar dolara satma konusunda anlaştığını açıkladı.

Anlaşmanın 2022'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor. Adidas'a miktarın büyük kısmı anlaşmanın yapıldığı zamanda nakit olarak ödenecek. 

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2006'DA SATIN ALDIĞI RAKAMDAN DÜŞÜK

Reuters ve CNN'in haberlerine göre Adidas, Nike ile rekabet edebilmek için 2006 yılında Reebok'ı 3,8 milyar dolara satın almıştı. Ancak Reebok'un çok tatmin edici olmayan performansı satış sürecinin başlamasına neden olmuştu.

Adidas, geçen yılın sonlarında duyurduğu markanın gözden geçirilmesinin ardından Reebok'u elden çıkarmak için resmi bir süreç başlatma niyetini Şubat ayında açıklamıştı. Adidas, küresel spor giyim pazarında kendi markasını güçlendirmeye yönelik çabalarını yoğunlaştırmak için Reebok'u satmak istediğini söyledi.

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Adidas, Kanye West, Beyonce ve Pharrell Williams gibi ünlülerle olan ortaklığının yardımıyla, ana markasıyla Nike'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hakimiyetini kırmayı başardı.

Türkiyede de satılıyor 15 yıl önce satın almıştı... Şimdi daha ucuza elden çıkarıyor



Kasper Rorsted, 2016 yılında Adidas CEO'su olarak göreve başlamasından sonra, Reebok için kârlılığa yardımcı olan bir geri dönüş planı başlattı, ancak performansı ana Adidas markasının gerisinde kalmaya devam etti ve ardından Covid-19 salgınından da epey etkilendi.

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İFLAS EDEN MARKALARI TOPLUYOR

Authentic Brands Group, son yıllarda Brooks Brothers, Aéropostale ve Forever 21 gibi iflas etmiş markaları ele geçirdi ve geçen ay halka arz başvurusunda bulundu. Reebok, Adidas'ın satışlarının kabaca yüzde 7'sini oluşturuyor. 

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