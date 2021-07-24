Türkiye'de de hayranı çok... Dünyaca ünlü ayakkabıcıdan flaş kopya adımı

Crocs, Walmart, Hobby Lobby ve diğer şirketleri kopyalarını satmakla suçluyor. Amerika merkezli ayakkabıcı Crocs, geçtiğimiz hafta ABD bölge mahkemesinde ticari markalarını ve ayakkabılar üzerindeki diğer fikri mülkiyetlerini ihlal ettiğini iddia ettiği yaklaşık 20 şirkete karşı dört ticari marka ihlali davası açtı.

ABD Colorado Bölge Mahkemesinde Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall aleyhine açılan davalardan birinde Crocs, Walmart'ın 50 dolarlık ayakkabılkarının çeşitli farklı isimler altında daha ucuza sattığını iddia etti.

Crocs, Hobby Lobby'nin 12 dolarlık "beyaz köpüklü bayan ayakkabılarını", orijinal ayakkabısının bir kopyası olarak gösterdi. Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall, hemen yanıt vermedi.

2020'DE EN İYİ SATIŞ RAKAMINA ULAŞTI

Crocs, Colorado davasında, bu tür taklit ürünlerin "karışıklığa veya hataya neden olma veya müşterileri aldatma olasılığının yüksek olduğunu ve bu nedenle Crocs'un ticari markalarını ihlal ettiğini" söyledi.

Crocs'un ayakkabıları bir zamanlar alay konusuydu, ancak son yıllarda hayranları artmaya başladı. Konfor arayan tüketiciler için pandeminin vazgeçilmez ayakkabısı haline geldi.

Şirket, 2020'de şimdiye kadarki en iyi satış yılını kaydetti.

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