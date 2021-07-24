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Ekonomi
Haber Giriş: 24.07.2021 - 06:35 | Son Güncelleme:

Türkiye'de de hayranı çok... Dünyaca ünlü ayakkabıcıdan flaş kopya adımı

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Türkiye'de de hayranı çok... Dünyaca ünlü ayakkabıcıdan flaş kopya adımı

Crocs, popüler ayakkabılarını kopyaladığı iddiasıyla Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall aleyhine dava açtı.

Crocs, Walmart, Hobby Lobby ve diğer şirketleri kopyalarını satmakla suçluyor. Amerika merkezli ayakkabıcı Crocs, geçtiğimiz hafta ABD bölge mahkemesinde ticari markalarını ve ayakkabılar üzerindeki diğer fikri mülkiyetlerini ihlal ettiğini iddia ettiği yaklaşık 20 şirkete karşı dört ticari marka ihlali davası açtı.

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ABD Colorado Bölge Mahkemesinde Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall aleyhine açılan davalardan birinde Crocs, Walmart'ın 50 dolarlık ayakkabılkarının çeşitli farklı isimler altında daha ucuza sattığını iddia etti.

Türkiyede de hayranı çok... Dünyaca ünlü ayakkabıcıdan flaş kopya adımı

Crocs, Hobby Lobby'nin 12 dolarlık "beyaz köpüklü bayan ayakkabılarını", orijinal ayakkabısının bir kopyası olarak gösterdi. Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall, hemen yanıt vermedi.

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2020'DE EN İYİ SATIŞ RAKAMINA ULAŞTI
Crocs, Colorado davasında, bu tür taklit ürünlerin "karışıklığa veya hataya neden olma veya müşterileri aldatma olasılığının yüksek olduğunu ve bu nedenle Crocs'un ticari markalarını ihlal ettiğini" söyledi.

Türkiyede de hayranı çok... Dünyaca ünlü ayakkabıcıdan flaş kopya adımı

Crocs'un ayakkabıları bir zamanlar alay konusuydu, ancak son yıllarda hayranları artmaya başladı. Konfor arayan tüketiciler için pandeminin vazgeçilmez ayakkabısı haline geldi.

Şirket, 2020'de şimdiye kadarki en iyi satış yılını kaydetti.

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