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Türkiye’de büyümeye devam

#Hugo Boss#İzmir#Yatırım
Türkiye’de büyümeye devam

İzmir’e 22 yılda toplam 90 milyon Euro yatırım yapan Hugo Boss, 2022’de de 4 milyon Euro’luk yatırım planlıyor.

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Hugo Boss AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Schaefer, şirketin satın alma yaptığı ülkeler arasında Türkiye’nin birinci sırada yer aldığını dile getirdi. Schaefer, “Şu an için aylık olarak iki basamaklı milyon Euro’luk alım yapıyoruz, önümüzdeki yıl bu rakam üç basamaklı milyon Euro olabilir. Türkiye bizim için en önemli kaynak ülke durumunda” dedi. Pandemi döneminde yaşanan lojistik sorunlarını, maliyet artışlarını ESBAŞ İzmir’deki fabrikaları ve Avrupa’daki üretimleri sayesinde aştıklarını söyleyen Schaefer, rakiplerine göre daha avantajlı olduklarını ifade etti. Schaefer, şöyle konuştu: “Tedarik zincirimizin yüzde 40’ı EMEA bölgesinden geliyor. Önümüzdeki dönem yakın bölgelerden tedarik sağlayacağız. EMEA bölgesinden yaptığımız tedarik oranı yüzde 40, yüzde 60 oranında artacak. Aynı oran Türkiye alımları için de geçerli olacak diyebiliriz. Amerika ya da Asya’da sattığımız ürünü gelip burada üretmeyeceğiz, pazara yakın noktalarda üreteceğiz.”

90 MİLYON EURO

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İzmir’de yeni bir yatırımcı olmadıklarını ifade eden Schaefer, “22 yıldır buradayız. Uzun vadeli yatırımcıyız ve Türkiye’de olmaktan mutluyuz. Bu kadar uzun bir süre yabancı bir yatırımcının mutlu olmadığı bir ortamda kalması mümkün değil. İlerisi için de çok net planlarımız var. Buradaki operasyonu büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde buranın kapasitesini 2 hatta 3 katına çıkarmayı planlıyoruz. 2022 için yapacağımız yıllık yatırım, bugüne kadar yaptığımız yıllık ortalama yatırımın yüzde 30 üstünde olacak. 22 yılda İzmir’e toplam 90 milyon Euro yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl için de İzmir’e 4 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönem bu miktarın daha da artması muhtemel. Elbette buradaki rakam binaya ekipmana, makinelere, malzemelere yapılan yatırım. Bu 22 yıl boyunca insana ciddi yatırım yaptık. O da müthiş bir değer yarattı. Şu anda Hugo Boss İzmir’de 3 bin 300 kişi çalışıyor, gelecek senenin sonuna kadar bin kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İN ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK

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EGE Serbest Bölgesi’nde bulunan fabrikalarını büyütmeye odaklandıklarını dile getiren Heiko Schafer, “5 bin metrekarelik fabrikada boş alanımız olduğunu gördük. Önümüzdeki yıl için planlanan yatırım, şu anki mevcut alanı kapsıyor. Fabrikanın boş alanının değerlendirmesini ise 2023 için planlıyoruz. Bu da 5-6 milyon Euro’luk ek bir yatırım demek. Önümüzdeki dönem Hugo Boss İzmir’in tedarik zincirimizdeki önemi daha da artacak” dedi. Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesis Hugo Boss Grubu’nun en önemli üreticisi konumunda. Grubun tedarik zincirinde, İzmir’deki üretim tesislerinin payı erkek giyimde yüzde 40, kadın giyim ve gömlek ürün grubunda ise yüzde 35 dolaylarında seyrediyor.

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TAKIM ELBİSE GİYENLER AZALDI

HÜRRİYET Ege Temsilcisi Deniz Sipahi ile sohbet eden Heiko Schaefer, pandemi döneminde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini; takım elbise giyenlerin sayısının yüzde 50 azaldığını söyledi. “Ürünler değişecek; klasik giyim çok farklı bir tarza bürünecek. Modern formal giyim, hafif, rahat giyime doğru gidecek. Giydiğiniz zaman spor yapacağınız, bisiklete binebileceğiniz, katlayıp çantanıza yerleştirip seyahate çıkabileceğimiz kıyafetler geliyor” dedi. Schaefer yeni jenerasyonun anne ve babalarına göre bir ürüne sahip olmak ve para harcamak yerine, deneyim satın almayı tercih ettiklerini hatırlattı.

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#Hugo Boss#İzmir#Yatırım