Türkiye'de bir ilk! Artık Trabzon'da üretiliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ATİGENCELL arasında kemik dokularının değerlendirilmesine yönelik protokol KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile ATİGENCELL yönetim kurulu başkan vekili Fırat Gündoğan arasında imzalandı.

İşbirliği çalışmalarına devam eden ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi, bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile gerekli mutabakat sağladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kemik dokusu üretimi ve hastanelerde kullanılmasıyla ilgili karşılıklı protokol imzaladıklarını belirterek, “Kemik dokusu üretimi ve hastanelerde kullanılmasıyla ilgili bir protokol imzalayacağız. Daha önce Sağlık Bakanlığınca uygun görülen ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün hastanelerde başladığı bir protokol. Biz sadece KTÜ Tıp Fakültesi ayağı için toplanmış bulunuyoruz. ATİ adına Fırat Gündoğan bey ile KTÜ Rektörlüğü olarak imzalayacağız. Burada kemik dokularının tekrar değerlendirilmesi ve daha sonra belli bir miktarını kendi bünyemize alacağız. Bu sektör ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sektör. Çok pahalı olarak yurt dışından alınan bir ürün. Beraber Tıp Fakültesinde kemikleri değerlendirip toz halinde belli bir miktarını tekrar bize verecekler. Kendileri de bu sektörde ihraç edebilecekler veya yurt içinde kullanımına sunabilecekler” dedi.

ATİGENCELL Yönetim Kurulu Başkan vekili Fırat Gündoğan da, Türkiye’de bunu yapan ilk firma olduklarını ifade ederek, “İnşallah ülkemiz için faydalı olur. Şu ana kadar Türkiye’de bunu ilk yapan firma olarak devamında da farklı konularda da ARGE’lerimiz devam ediyor. İnşallah rektörümüzle imzaladığımız protokol kapsamında hem ülke ekonomisine hem hastalarımıza faydamız dokunur” diye konuştu.