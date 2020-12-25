Türkiye’de bal üretimi 110 bin tona yükseldi... Milyar dolarlık bal

OGM’den edinilen bilgiye göre, dünyanın en büyük bal üreticileri arasında yer alan Türkiye’de sürdürülebilir üretim için çalışmalar yapan kurum, pek çok bölgede ‘bal ormanları’ kurmaya devam ediyor. Ülke genelinde 75 bin 274 hektarlık alanı arıcıların kullanımına açan OGM, çam balı konusunda dünya rezervini elinde bulunduran başta Muğla olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde toplam 585 bal ormanı oluşturdu. Türkiye’deki bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon doları bulurken yaklaşık 150 bin hane arıcılıkla ek gelir sağlıyor. Bu üretimin katma değerinin ise yaklaşık 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

- 5.6 milyon: 2010’da Türkiye’de bulunan kovan sayısı

- 8 milyon: Türkiye’de 2020’de ulaşılan bal kovanı sayısı

- 81 bin ton: 2010’da Türkiye’de üretilen bal miktarı

- 110 bin ton: 2020’de Türkiye’de üretilen bal miktarı

- 150 bin: Türkiye’den baldan gelir elde eden hane sayısı

- 450 milyon dolar: Türkiye’deki bal üretimin ham piyasa değeri

- 1 milyar dolar: Bal üretiminin katma değeriyle ulaştığı değer

- 48.5 milyon TL: Son 10 yılda bal ormanlarının tesis ve bakım giderleri

- 40 bin ton: 2023’te ulaşılması beklenen çam balı üretimi

- 125 bin ton: 2023’te ulaşılması beklenen toplam bal üretimi

- 585: Türkiye’de üretilen bal ormanı sayısı

- 16 milyon TL: Son yıllarda devreye alınan bal ormanları için yapılan harcama

- 167: Son 2.5 yılda tesis edilen bal ormanı sayısı

- 720: 2023’te Türkiye’de hedeflenen bal ormanı sayısı

- %85: Türkiye’deki bal üretiminin bal ormanlarından elde edilen kısmı