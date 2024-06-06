Türkiye’de 12 oteli bulunan Alman tur operatörü FTI iflas etti: Turizmde iflas krizi

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AVRUPA’nın en büyük üç büyük tur operatöründen biri olan Almanya merkezli FTI, uyguladığı ucuz fiyat politikası ve yanlış pazar stratejisi nedeniyle iflas etti. Türkiye’ye yıllık 1 milyonu aşkın turist getiren şirketin iflas haberi özellikle Antalya ve Alanya turizminde şok yarattı. İflasın hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde kriz masası oluşturulurken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, FTI ile Türkiye’ye gelen turistlerin mağduriyet yaşamaması adına özel bir operasyon başlattı.

TÜRKİYE’DE 12 OTELİ VAR

Türkiye’de 12 oteli bulunan ve Akdeniz Bölgesi’ndeki otellere milyonlarca Euro borcu olduğu iddia edilen şirketin aldığı iflas kararının kısa ve uzun vadedeki etkilerini Hürriyet’e değerlendiren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Öncelikli hedefimiz FTI ile Türkiye’ye gelen misafirlerimizin mağdur olmadan tatillerini yapması ve ülkelerine dönmesi. FTI elbette öncelikli olarak Alman turistleri ülkemize getiriyor. Ancak Türkiye’deki yerel şirketi vasıtasıyla İngiliz, Hollandalı ve Fransız misafirleri de ülkemiz de ağırlıyorduk. Sigorta sürecinin neleri kapsayıp neleri kapsamayacağı henüz netleşmiş değil. Ortada bir toz bulutu var” diye konuştu.

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Kaan Kavaloğlu

25-30 MİLYON EURO BORÇ

FTI aracılığı ile yoğun sezon için yaklaşık 400 bin satışın yapıldığını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Şu da bir gerçek; FTI kış sezonu için de satış yapan bir şirketti. Belki bu konuda da sıkıntılar yaşanabilir. Öncelikli amaçlarımızdan biri de FTI ile Türkiye rezervasyonu yaptırıp iflasla birlikte açıkta kalan turistlerin tekrar ülkemizi tercih etmesini sağlamak. Bu konuyla ilgili hemen birçok tur operatörü ile üst düzey görüşmeler başlattık. Sigorta konusu da elbette önemli. Alman hükümeti bu konuda hassas davranmalı. Konu Thomas Cook kadar vahim değil ama yine de can sıkıyor. Şirketin, Türkiye pazarında yaklaşık 25-30 milyon Euro borcu var.”

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ALMANYA’DAN ‘GARANTİ’ YAZISI

- MERKEZİ Almanya’da bulunan Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, FTI’ın yaklaşık 1 ay önce el değiştirdiğini hatırlatarak, “Şirketin sadece Antalya’da 600 çalışanı vardı. Türk turizmciler elbette panikte. Federal Almanya Sigorta Birliği bize resmi bir yazı gönderdi. Bu yazıya göre FTI aracılığı ile full paketle Türkiye’de tatil yapan turistlerin tüm masrafları 30 Haziran tarihine kadar garanti altına alındı” dedi.

Hüseyin Baraner

‘CİDDİ MAĞDURİYETLER YARATIYOR’

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da, “Özellikle Antalya bunu yakından hisseder. Çünkü Antalya’ya 1 milyonun üzerinde Avrupalı turist getiriyordu. Şu anda bu operatör aracılığıyla gelmiş 25 bin misafir var. Bu misafirlerin sorunsuz ve problemsiz bir şekilde geri gitmesi gerekiyor. Ama maalesef bu işler çok mağdur yaratıyor. Turist de uçak şirketi de otel de mağdur. Bu iflas, çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Bunu geçtiğimiz Thomas Cook döneminde yaşadık. Bu tarz firmaların yeri kolay kolay da dolmuyor. O yüzden Akdeniz ülkeleri bu süreçte bir bocalama dönemine girecektir” dedi.

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1 EURO’YA SATILMIŞTI

AVRUPA’nın üçüncü büyük tur operatörü FTI Group, nisan ayında yaptığı duyuruda şirketin sermayesini güçlendirme ve hissedar tabanını yeniden yapılandırma süreci kapsamında ABD merkezli yatırım şirketi Certares liderliğindeki konsorsiyuma geçtiğini duyurmuştu. Satın almanın grubun borçlarını üstlenme karşılığı 1 Euro’ya gerçekleştiği açıklanmıştı. FTI Group CEO’su Karl Markgraf şunları söylemişti: “FTI, Certares’in desteği ve sektördeki kapsamlı deneyimi ve Konsorsiyum tarafından sağlanan sermaye sayesinde müşterilerimiz, ticari ortaklarımız ve çalışanlarımız da dâhil olmak üzere tüm hissedarlara fayda sağlayan gelecekteki büyüme ve kârlılık için benzersiz bir konuma ulaşmıştır. Bir sonraki başarı dönemimizi başlatmaya ve Almanya ile Avrupa’nın turizm sektöründe lider bir oyuncu olarak konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız.”

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