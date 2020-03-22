Türkiye’de 100 AVM kapandı

Koronavirüsün Türkiye’de yayılmasıyla birlikte evde kalın uyarıları artmış, ancak AVM’lerin açık kalması tartışma konusu olmuştu. Bazı AVM’ler de herhangi bir karar beklemeden kapanma kararı aldı. Milliyet’in haberine göre resmi bir karar alınmamakla beraber başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde AVM’ler süpermarket, hijyenik ürün satan mağaza ve eczaneleri açık bırakarak kapandıklarını duyurdu. Türkiye genelinde 436 AVM bulunurken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş’ın ifadelerine göre Türkiye’de yaklaşık 100 AVM kapanma kararı aldı. Altaş, “AVM’ler kendi kararıyla kapatıyor. Bugün Türkiye genelinde 100’dan fazla AVM kapattı. Bu sayının ilerleyen günlerde daha artması bekleniyor. AVM’lerin kapalı olma süresi 3 hafta olarak düşünülüyor. Halk sağlığını önemsiyoruz” dedi.