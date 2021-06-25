Türkiye yeşil listeye girecek mi? Turizm için çok önemli gelişme...

İngiltere, Covid-19'la mücadele kapsamında seyahat kısıtlamalarının belirlendiği listede Türkiye'yi kırmızı listede tuttu. Buna göre Türkiye'den ülkeye gelenler 10 boyunca bedelini kendilerinin ödediği otellerde karantinada kalacak.

Britanya Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Engin Sertoğlu konuyu CNN Türk ekranlarında yorumladı. Sertoğlu, son dakika rezervasyonların Ağustos ayından sonra başlayabileceğini söyledi.

Sertoğlu'nun değerlendirmesi şöyle:

İngiltere Biyolojik Güvenlik Kurumu 3 haftalık periyotlar halinde ülkeler arasında virüsün yayılımı, yapılan testler, testlerin oranlarına göre değerlendirmeler yapıyor. Buna göre ülkeleri gidilebilir, yeşil, sarı ve kırmızı seviyesine alıyor. Bu anlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye maalesef yine seyahat kısıtlaması olan kırmızı ülkeler arasına alındı. Dönüşte otel karantinası zorunluluğu var. Bu da turizm hareketliliğini tamamen durdurdu.

Bunun sebebi olarak Türkiye’nin geçirgenlikte, bağlantılı ülkeler bulunduğu konumu doğrultusunda, transit hareketliliğin fazla olmasını gösteriyorlar. Bunun haricinde ülke içi oranların fazla olmasını gösteriyorlar. İngiltere’de aşılama çok fazla olmasına rağmen Hindistan varyantı ciddi etkiliyor. İngiltere bu anlamda çok hassas etkiliyor. Temmuz Ağustos ayını kaybettik. İspanya adalarının yeşile geçmesiyle beraber tatil rezervasyonlarını bugünden organize ediyorlar. Artık bizim işimiz Ağustos ayında açılabilirsek son dakika satışlara kalıyor.

Bir sonraki değerlendirmede sarıya geçersek ve İngiltere Ağustos ayı itibariyle bahsettiği çift aşı olan insanların dönüşte karantina uygulanması gerek olmayacağı söylemi gerçekleşirse Ağustos ayında son dakika satışlar anlamında yine bir şeyler yakalarız. Eylül, Ekim ayını kazanırız. Sezonun son bölümünü kaybetmemek için bu önemli.

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