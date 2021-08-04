Artık şirketler için sadece kâr maksimizasyonunun hedeflendiği günlerin geride kaldığını ifade eden Tolga Saylan, “Yeni dünya düzeninde şirketlerin kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir ‘kazan-kazan’ ilişkisi kurulması beklenmektedir. Artık, şirketlerin sadece şirket ortaklarına karşı değil, tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Paydaşlarının beklentilerini değerlendirmeden geleceğe yatırım yapan, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin riskleri göz ardı ederek, yalnızca ekonomik sürdürülebilirliğe odaklanan işletmelerin günümüz şartlarında rekabet gücünü koruması veya artırması mümkün değildir. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak gıdayı üretmemiz, topraklarımızı korumamız, çiftçimizi ise üretime teşvik edecek çözüm yollarıyla buluşturmamız gerekiyor. Türkiye yerli üretimle büyüyecek. Tarımda sektörel sorunların çözülmesi için kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi önem taşıyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olarak ortaya çıkan ‘çevrenin korunması- sanayi üretimi’ dengesinin, yaşadığımız ortamın sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasında kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Saylan, “Son dönemde faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımız çalışma alanlarından biri olan sürdürülebilir üretim ise, rekabet koşulları giderek zorlaşan sanayinin bu dengeyi sağlaması açısından önemli bir araçtır. Biz de Erkunt olarak bu konunun üzerinde titizlikle duruyoruz” diye konuştu. Saylan sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat markamız olan ArmaTrac, bugün aralarında İngiltere, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 33 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında Türkiye’de ‘en çok ihracat yapan traktör firmaları’ arasında 2’nci sırada yer aldık. Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici.”

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