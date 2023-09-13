Türkiye yeni dönemde çevreye odaklanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 Zirvesi’nde de dile getirdiği emisyon azaltma hedefleri doğrultusunda OVP’yle Türkiye yeşil dönüşüme odaklanacak. Kamu alımlarında yeşil ürün öncelikli olacak, yenilenmiş ürün sistemi yaygınlaştırılırken, geri kazanılmış ikincil ürün standartları belirlenecek.

CARİ AÇIKTA KALICI İYİLEŞME

Yeşil dönüşümü öncelikleyen küresel yatırımların da Türkiye’ye çekilmesini hedefleyen programda, cep telefonundan beyaz eşyaya yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması, kamunun yeşil alım yapması gibi31 tedbir yer aldı. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında atılacak adımlarla Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının nicelik ve niteliği artırılarak, dünya ihracatından alacağı pay yükseltilecek. Cari işlemler açığında kalıcı iyileşme sağlanacağı belirtilen programda atılacak adımlar özetle şöyle sıralandı:

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EMİSYON TİCARETİNE HAZIRLIK

“Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) hukuki altyapısı tamamlanarak, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumlu bir yapıda geliştirilecek. 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi doğrultusunda uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma stratejisi hazırlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sektörel yol haritaları hazırlanacak. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, sürdürülebilir tüketim modeli kapsamında yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlığı artırılacak. Yeşil kamu alımları stratejileri geliştirilecek, yeşil dönüşümü destekleyen satın alma kriterleri belirlenecek. Çevreye duyarlı çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturulacak. Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımı yaygınlaştırılacak. Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel kriterler çerçevesinde uluslararası finans piyasalarına katılım hızlandırılacak, yeşil dönüşüme yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir finansman araçları geliştirilerek yatırımların finansman ihtiyaçları karşılanacak.

Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit ve güvenceli katılımlarının sağlanması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek.”