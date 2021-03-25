‘Türkiye yaşadığı türbülansı aşacak’

2022’nin ortasında İstanbul Finans Merkezi’ni faal hale getireceğiz. TBMM’de bir kanun var. O da önümüzdeki günlerde Genel Kurula inecek. Kanun onaylanınca zaten Resmi Gazete’de yayımlanacak. Birtakım istisnalar var ancak bu istisnalar tamamen belirli, spesifik işlem bazında istisnalar. Onun bir formülasyonu var. Bu kanun çıktıktan sonra da hemen lansmana başlayacağız.



Tabii yabancıların gelmesini çok istiyoruz. Ortamı da biraz onlara uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ben bunların küçük sancılar olduğu kanaatimdeyim. Bunlar aşılacak. Türkiye’yi ve İstanbul’u konuştuğumuzda ve etkinliğini de dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu işlere daha uzun dönemli bakmamız lazım. O açıdan çok ümitliyim” diye konuştu.

TASARRUF ORANI

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Aşan, Türkiye’nin bankacılık sektöründeki kurumsal yapının çok ciddi sigorta görevi gördüğünü söyledi. Türkiye’nin çok büyük ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Aşan, etki ettiği coğrafya ile birlikte çok ciddi bir potansiyeli barındırdığının altını çizdi. Aşan, Türkiye’nin henüz 2.5 yıllık yeni bir sisteme sahip olduğunu, bu sistemin zamanla çok daha iyi işler hale geleceğini kaydetti. Tasarruf oranındaki düşüklüğün ise dezavantaj olduğunu belirten Aşan, bir şekilde tasarruf oranının artırılması gerektiğini anlattı. 2008’den bu tarafa dünya tarihinde hiç olmadığı kadar hem parasal genişleme hem de doğrudan gelir arttırıcı politikaların bulunduğunu belirten Aşan, coğrafi olarak bu kadar yaygın bir genişlemenin daha önce yaşanmadığını söyledi. Bütün bu parasal genişlemeye rağmen Almanya dışında istenilen büyüme rakamının yakalanamadığını anlatan Aşan, şunları söyledi: “Finansal sistem, var olan ekonomik sistemden kopuk çalışıyor, kendi içinde bir döngü yaratmış durumda ve sistemi beslemiyor. Başka da alet yok elinizde. Parasal genişlemeyi, finansal sistemi ve bankacılığı kullanmadan nasıl yapacaksınız? Geriye bir tek şey kalıyor: Çek dağıtmak. Artık bu yapılıyor, ABD’de ve birkaç ülkede... Salgınla karşı karşıya kalmasak bile bu çek dağıtma işi birkaç yıla gündeme gelecekti.”

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