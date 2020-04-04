Türkiye yardımda birleşti

Koç Holding: Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi.



Turkcell: Turkcell Türkiye’siz, Türkiye de Turkcell’siz olmaz. Bugün yine “Bizsiz Olmaz” diyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz.

Kalyon Holding: Milli Dayanışma Kampanyası’na Kalyon Holding olarak 6 milyon lira, İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan ‘Vefa Kolileri Kampanyası’ için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon lira bağışladık.

Eczacıbaşı Topluluğu: Salgınla mücadele için 10 milyon TL kaynak ayrıldı. Dün itibariyle de 4.5 milyon TL düzeyine ulaşan ve devam edecek olan ayni katkıların yanı sıra Milli Dayanışma Kampanyası’na da 2 milyon TL ile destek verildi.

Limak Holding: Daha önce vefa kolileri için 7 milyon TL’lik destek veren Limak, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon TL’lik yardım açıkladı.

Saya Grup: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına, 2 milyon TL destek vereceğiz. Belgeli ihtiyaç sahipleri, sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının, temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon TL’lik bir kaynak daha ayırdı.

TAV Havalimanları: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen salgınla mücadele seferberliğine tam destek vererek, tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan bir ilacımızın ilk parti üretimini yaparak bakanlığımıza teslim ettik. Nisan ayı içinde üretilecek 1 milyon 600 bin tablet ile yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimi de bakanlığa bağışlayacağız

SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah: Milli Dayanışma Kampanyası’na SICPA Türkiye olarak 3 milyon 177 bin TL’lik bir destek sağladık. Ayrıca Türkiye’de 5 milyar TL’lik yatırım kapasiteli yerli ve milli projeler için AR-GE Merkezi oluşturma çalışmalarını hızlandırdık.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Milli Dayanışma Kampanyası’na federasyona bağlı olarak faaliyet gösteren market zinciri sahibi üyelerinin katılımıyla 2 milyon TL bağışladı.

Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral: 5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 1 milyon TL tutarındaki bağış, Kütahya Valiliği’ne teslim edildi.

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD): Dernek 2020 yılına ait tüm gelirlerini yardım kampanyasına bağışladı.

Gilead Sciences Türkiye: Salgına karşı verilen mücadelede kullanılmak üzere 1 milyon TL’lik bir fon oluşturuldu. Fon, TÜSEB bünyesinde biri İstanbul’da, diğeri Ankara’da olmak üzere 2 yeni koronavirüs test merkezinin açılması için gerekli ekipman ve malzemelerin bağışında kullanıldı.

Karaca Grup: Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki yataklar için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdı.

Aydem Enerji: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına 3 milyon lira bağışladı. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabası içinde olduğunu görmek ümit verici, bu tehlikeyi en kısa sürede en az zararla atlatacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Türkiye Finans: Salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla 2 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına özel kapsamlı bir destek paketi hayata geçirdi. Sağlık çalışanı olan müşterilerinin mevcut finansman ödemelerini ek bir kâr payı olmadan 6 ay erteleyen Banka, sağlık destek paketi kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışında da bulundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB): Koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal dayanışmaya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için toplam 7.5 milyon TL ayırdık.