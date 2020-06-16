Türkiye ve Hindistan arasındaki ticarette istikrarlı büyüme sürüyor

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Komite Başkanı da olan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Asya-Pasifik ülkeleri arasında Çin ve Japonya'dan sonra 3'üncü, dünyada ise 5'inci büyük ekonomi olduğunu vurgulayarak, dünyada kültürel ve ekonomik paradigma değişimi yaşanırken Türkiye ve Hindistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Hindistan'ın, iş yapma kolaylığı açısından yükselen bir trende sahip olduğuna işaret eden Dönmez, "Hindistan, 2017'den bu yana eyaletler arası birçok yasa ve mevzuatı sadeleştirme yoluna giderek önceki dönemlere göre daha şeffaf ve basit bir mali politika izlemektedir." dedi.

Dönmez, Türkiye ve Hindistan arasındaki dış ticaretin 2 yıldır artarak devam ettiğini, iki ülke için düzenli ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene itibarıyla 7 milyar dolar ithalat, 1,2 milyar dolar ihracat hacmiyle toplam 8 milyar doları aşarak dış ticaret hedefini yakalamış bulunuyoruz. İki ülke dış ticaretinin lehimize olacak şekilde 2020 hedefi 10 milyar dolar, 2023 hedefi ise 25 milyar dolar. Bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde dış ticarette yüzde 20-25 gibi bir düşüş olsa da yıl sonunda geçen senenin rakamlarını çok rahatlıkla yakalayacağımıza inanıyoruz."



"DÜĞÜN TURİZMİ YENİ REKORLARI TEST EDECEK"

DEİK Türkiye Hindistan İş Konseyi olarak kurdukları ortak çalışma grubunda yerel para ile dış ticaretin teşviki, karşılıklı vergilendirme, siber güvenlik yatırımı, bankacılık ve finans alanında olmak üzere iki ülke arasında yaşanan birçok problem ile ilgili çalışmalar yapıp stratejiler geliştirdiklerini anlatan Dönmez, "Hindistan'da kısa vadede de olsa ithalatımızı kendi para birimimizle yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için özverili bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Dönmez, gıda sanayi ürünleri alanında Türk yatırımcılar için Hindistan Yatırım Ajansı'nın yüzde 70'e varan teşvik ve hibe kaynağı sunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hindistan'da Türk yatırımcılar için farklı alanlarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Dünyada birçok ilaç ham maddesinin üretildiği Hindistan; medikal cihazlar, test kitleri ve daha birçok katma değeri yüksek ürünler üreten Türkiye için karşılıklı ciddi potansiyele sahip. Öte yandan, 300 bini bulan turist sayısı son 2 yıldır yüzde 100'e varan bir çarpan etkisi ile sürekli artmaya devam ediyor. 2019'da 25 düğün turizmi ile 100 milyon doları aşan Hindistan'a ihraç ettiğimiz düğün turizmimiz, 2020'de düşüş gösterse de 2021'de hızla artarak yeni rekorları test edecektir. Ayrıca, turizmde çok önemli bir yeri olan Türk dizileri Hindistan'da her geçen gün daha çok izlenmektedir."



"TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI PRESTİJLİ BİR KONUMDA"

Tevfik Dönmez, Türkiye'de gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren TAIS'ın, 5 gemi yapımını içeren 2,3 milyar dolarlık savunma sanayi devlet ihalesi kazandığına dikkati çekerek, "150 milyar dolar silah ve modernizasyon yatırımı gerçekleştirecek Hindistan için Türkiye'nin denizcilik ve savunma sanayindeki birikimi ve tecrübesi, uzun vadede dış ticaret açığımızı kapatacak bir potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu. Türk yatırımcılar tarafından özellikle en çok yatırım yapılan alan olan yer hizmetleri ve havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin Hindistan için vazgeçilemez bir düzeye geldiğini belirten Dönmez, "Ayrıca, çok sayıda metro, köprü, tünel yapımı ve inşaat projelerine başarıyla imza atan Türk müteahhitlik firmaları, yabancı firmalar içerisinde prestijli ve tercih edilen bir konuma geldi." dedi.

Hindistan'da gıda arz güvenliğine yönelik atılan mali ve ekonomik adımlar neticesinde gıda sanayi ürünlerinde ciddi bir talebin ortaya çıktığını aktaran Dönmez, "Fındık, kuru kayısı, mercimek ve daha birçok gıda ürünümüz özellikle Sri Lanka, Hindistan ve birçok Asya-Pasifik ülkelerinde daha çok talep görmeye ve kendine önemli bir pazar payı bulmaya başladı. Hindistan'a olan gıda ve gıda sanayi ürünleri ihracatımızda en büyük artış; su ürünleri, hayvansal ürünler, yağlı tohumlar, hububat ve bakliyatta yaşanmakta." diye konuştu.



"HİNDİSTAN, KÜRESEL HEGEMONYA DEĞİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLACAK"

Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Dönmez, ABD ve Avrupa'nın, Güney Kore ve Japonya gibi birçok Asya-Pasifik ülkesi yatırımlarını Çin'den Hindistan'a taşımaya başladığını belirterek, Hindistan'ın küresel hegemonya değişiminde önemli bir aktör olacağını vurguladı. Hindistan'da ekonomik büyümenin 2020'de yüzde eksi 5 gibi gerçekleşmesi ancak 2021'de tekrar yükselişe geçmesinin beklendiğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Hindistan, orta ve uzun vadede Çin'in yerine ikame edilecek bir ülke olarak büyük yatırım taahhütleri almaktadır. Ülkemiz açısından ise Çin ile siyasi ve askeri alanda yaşadığı sorunlar neticesinde özellikle Hindistan'ın Çin devleti ile yapacağı ihaleler ve projelerde tercihin ülkemize döndüğünü aldığımız son savunma ihalesi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlamda ilgili bakanlıklarımız Hindistan ile birçok ortak projeyi daha kolay yapabilecek bir zemine sahiptir. Daha önce hiç örneği yaşanmamış askeri yük gemisi, demir yolu sinyalizasyon ihaleleri bizim açımızdan bu sürecin getirdiği yeni gelişmelerin sonucu olarak görülmelidir."