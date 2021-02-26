Türkiye turizmi tanıtımda atağa kalktı: ‘goturkiye.com’a 3 milyon ziyaretçi

14. Travel Turkey İzmir Fuarı bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hızla dijitalleşen dünyada tanıtımda kendisini gösteremeyenlerin kitlelere ulaşamayacaklarına dikkati çekti. “Dünyanın en güzel kumsallarına, doğasına, en gelişmiş ve konforlu tesislerine de sahip olsanız insanları bundan haberdar edip sizi tercih etmelerini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde elinizde boş binalar ve güzel manzaralar dışında bir şey kalmaz” diyen Ersoy, bu amaçla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında bir yapı oluşturduklarını anlattı.

1.5 MİLYAR İZLENME

2020 yılı boyunca tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ersoy, 82 ülkede 64 filmle devam eden dijital reklamların 1.5 milyar izlenmeye ulaştığını belirtti. Ersoy, “Ülkemize sürekli ziyaretçi gönderen ana pazarlarımızın basın organlarında yer alacak yayınlar için de 96 etkinlikle 35 ülkeden 1000’i aşkın kişiyi ağırladık. Teknolojiyi etkili şekilde kullanmayı sürdürüyoruz” dedi. Türkiye’nin global tanıtım kanalı ‘goturkiye.com’un yenilenmiş yapısıyla yayına alındığını kaydeden Ersoy, 9 yıl aranın ardından düzenlenen Formula 1 Grand Prix sayesinde bu platformu Brezilya’dan Japonya’ya dünyanın bütün büyük pazarlarda görünür kıldıklarını kaydetti.

Ersoy, her ilin kültürel ve turizm değerlerine “goturkiye.com” adresinde yer verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Ocak ayı verilerine bakıldığında turizm alanındaki tüm rakiplerinin tanıtım platformlarıyla kıyaslandığında ‘goturkiye’, 3 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla ilk sırada yer aldı. Sayfaların görüntülenme rakamlarına bakıldığında ise 5 milyon görüntülenme ile yine dünyanın önde gelen turizm ülkelerinin siteleri arasında ilk sırada yer aldı. Yıl sonuna kadar tekil ziyaretçi sayısını 8 milyona, sayfa görüntülenme sayısını ise 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.” Sosyal medya hesaplarında da toplam takipçi sayısının 7 milyona ulaştığını bildiren Ersoy, bakanlık olarak 2020’de olduğu gibi bu yıl da hava koridorlarının açık olması için diplomasi faaliyetlerini sürdüreceklerini, yıl sonuna kadar hedef pazarlardan tur operatörleri, gazeteciler, infuencer gibi kanaat önderlerinden 3 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

‘ARTIŞ BEKLİYORUZ’

İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık AŞ’nin organize ettiği fuarın açılışında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, şöyle konuştu: “Aşılama çalışmalarının belli bir orana ulaşmasının ardından seyahat etme eğiliminde önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Dünyada başlayan aşılanma çalışmaları yakın bir zamanda seyahatlerin yeniden başlayacağı konusunda umutlarımızı arttırırken turizmde yaşanması beklenen hareketliliğe en hızlı cevap vermek ve sezona hazır şekilde girebilmek büyük önem taşıyor.”