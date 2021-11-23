'Türkiye teknoloji geliştirme üssümüz'

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Global olarak 9 milyar dolar ciro büyüklüğüne sahip DP World, Virgin Havayolu’nun sahibi ve uzay turizmi çalışmaları yürüten milyarder girişimci Richard Branson’la birlikte Virgin Hyperloop projesini yürütüyor. İlk olarak Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk’ın ortaya attığı sistemde manyetik olarak işleyen tüplerle yolcuların ve yüklerin havayolu hızıyla karadan taşınmasını amaçlıyor. Yüzde yüz elektrikli ve yenilenebilir enerjiyle çalışacak, sistemin deneme sürüşleri yapılıyor. 2030 yılında faaliyete başlanması planlanan proje DP World’ün teknolojik yatırımlarının en bilineni. Boxbay de bir diğeri. Jebel Ali Limanı’nda çalışmaları süren Boxbay projesinde konteynerler raf sistemi gibi istiflenecek ve otomatik olarak depolanacak. 11 konteynerin üst üste depolanmasını sağlayacak raflar 50 metre yüksekliğinde olacak. 50 ton ağırlığındaki yük 50 metre yüksekteki rafa otomatik olarak taşınacak.

VİNÇLER OFİSTEN YÖNETİLİYOR

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Dünyanın 4. büyük liman işletmesi olan DP World Türkiye’de de en teknolojik limanı işletiyor. Tamamı elektrikle çalışan Yarımca limanındaki vinçler depolama sahasının 2 kilometre ilerisindeki ofislerden joystickle yönetiliyor. Şirketin Türkiye CEO’su Kris Adams, birçok yenilik için Türkiye’deki yatırımlarının pilot seçildiğini, bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek, “Türkiye, DP World’ün teknoloji geliştirme ve yeni teknolojilerini test ettiği bir liman özelliğine sahip. DP World son 5 yılda 4 milyar dolar teknolojiye harcadı. Türkiye’de önümüzdeki yıl 10 milyon dolar yatırımla elektriğimizin yüzde 25’ini solar panellerle kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Şu an için kapasitemiz yeterli ancak ihtiyaç olursa Boxbay raf sistemi de Türkiye’de uygulanabilir. Vinçlerin ofisten yönetilmesiyle vinç operatörlerimiz daha güvenli ve rahat ortamda çalışıyorlar. Türkiye’de ayrıca araç rezervasyon sistemi, kolay rota uygulaması gibi başka başka dijital teknolojiler de kullanıyoruz.”

68 ülkede 80 limanı 56 bin çalışanıyla işleten DP World’ün Türkiye ekonomisinin gelişimine inandığını söyleyen Adams, bunu geliştirmek için yakın zamanda Dubai Jebel Ali Limanı’nda Türk Ticaret Merkezi kurmayı planladıklarını da belirtti.