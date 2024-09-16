Türkiye Tech Visa programı başlıyor

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı’nın ülkemizin küresel bir teknoloji merkezi olması yolunda bir mihenk taşı olduğunu belirterek, “Program ile teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye’de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanıyacak kapsamlı bir destek paketi sunuyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen “Türkiye Tech Visa” programının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, programın ülkemizin teknolojiye yön veren girişimlerin ve yeteneklerin buluşma noktası rolünü perçinleyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ



Türkiye olarak “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonumuzdan hareketle, teknoloji girişimciliğindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor, hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerimizin sergilediği başarılı performans da ülkemizin sahip olduğu potansiyeli ispat etmekte. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı”nda; teknoloji girişimciliğinin gelişim hızını artırarak girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesini amaçlıyoruz.

Haberin Devamı

ÇARPAN ETKİSİ



Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz.

TÜBİTAK BİGG



Tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin ölçeklenmesinde öncü rol üstlenen TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. BiGG programında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin tümünün teknoloji girişimciliğinin kapılarını araladık. BiGG girişimlerimize yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktarıyoruz. TÜBİTAK BiGG’e dahil olan girişimlerimiz 30 milyon Türk Lirası değerlemeyle girişimcilik yolculuğuna adım atıyor.

Haberin Devamı

GARAJ MODELİ



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırırken, binlerce girişimin doğmasına şahitlik ediyoruz. İnsan kaynağı potansiyelimizi harekete geçirecek yenilikçi ve öncü uygulamalarla ülkemizin özgün “garaj modeli”ni oluşturduk. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde teknoloji girişimciliği Türkiye’de altın çağını yaşıyor.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE YATIRIM



Tohum öncesi yatırım sayısında bu yılın ilk yarısında Avrupa’da ikinciyiz. Attığımız inovasyon ve girişimcilik dostu adımlarla Türkiye yalnızca başlangıç aşamasında değil ölçeklenme aşamasındaki girişimler için de bir çekim merkezine dönüştü. Girişim sermayesi yatırımları tüm dünyada pandemi sonrası dönemde son yılların en düşük seviyelerini kaydetmişken ülkemizde yalnızca bu yılın ilk yarısında teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 587 milyon dolara erişti.

Haberin Devamı

YETENEK HAVUZU



Ülkemizin nitelikli insan kaynağı için küresel bir cazibe merkezi olmasını sağlamak üzere sahip olduğu avantajları doğru programlarla harekete geçirmek hedefimizdir, gayemizdir. Bu yaklaşımımızın bir işareti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla beraber hayata geçirdiğimiz Yetenek Transferi Programı oldu. Program kapsamında, teknoloji ekosistemimizin başarılı şirketlerinin öncelikli ve özellikli yeteneklere sahip nitelikli yetenek havuzuna erişimini kolaylaştıracak adımları attık.

BAŞARI YOLCULUKLARI



Ülkemiz teknoloji ekosistemine değer katacak küresel yeteneklerin ülkemizde çalışma izni sürecini hızlandırdık. Bugün; ülkemizin yatırımcılar, girişimciler ve teknoloji liderleri için değer önerisini yükselten önemli bir adımı da atıyoruz. Girişimcilik Konseyinde aldığımız kararlar ve kurumlarımızın iş birliğiyle Türkiye Tech Visa Programı’nı hayata geçiriyoruz. Program ile teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye’de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanıyacak kapsamlı bir destek paketi sunuyoruz.

Haberin Devamı

3 YIL SÜRELİ ÖZEL ÇALIŞMA İZNİ



Katılımcılara tanıdığımız 3 yıl süreli özel çalışma izniyle Türkiye’de yaşama ve çalışma süreçlerini hızlandırarak, program katılımcılarının ülkemizde uzun vadeli planlar yapmalarına ve yerleşik bir hayat kurarak kendilerini evinde gibi hissetmelerine imkan tanıyacağız. Programa kabul edilecek girişimcilerin Türkiye’de kuracakları şirketlere 6 ay boyunca hukuki, mali, teknik süreçlerde danışmanlık sunacağız.

YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER



Ayrıca yurtdışından ülkemize gelen girişimcilerin kapsamlı kamu teşvik ve destek programlarından etkin yararlanmaları için yol gösterici olacağız. Katılımcıların ülkemizin her geçen gün büyüyen teknoloji ekosistemine entegrasyonunu hızlandıracağız. “Türkiye Tech Visa Programı”, teknoloji alanında uzman bireyler ve yenilikçi girişimciler için Türkiye'de güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen kapsamlı ve avantajlarla dolu bir program.

Haberin Devamı

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Programın hayata geçirilmesi noktasında çok sayıda ulusal ve uluslararası paydaşımızla da iş birliği içindeyiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Türkiye’nin önde gelen teknoparklarına, Bakanlığımızla her daim çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimize ve Göç İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

MİHENK TAŞI



Türkiye Tech Visa Programı, ülkemizin küresel bir teknoloji merkezi olması yolunda bir mihenk taşıdır. Bu süreçte bizler, uluslararası teknoloji yetenekleri ve firmalar için sunduğumuz fırsatlar ile dünya çapında bir teknoloji merkezi olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz programın en büyük kazananı elbette Türk teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağımız olacak. Teknoloji girişimciliğinde başarının anahtarı ekosistemin ölçeğidir. Biz pastayı büyüttükçe ülkemizdeki yenilikçi iş fikirleri daha çok girişime dönüşecektir. Türkiye’den daha fazla başarı hikayeleri çıkacak, girişimlerimizin finansman ve lider yeteneklerle buluşması hızlanacaktır.

BAKAN IŞIKHAN: “YERLİ İŞ GÜCÜMÜZÜN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve il başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Programlar ile bir yandan yeni yetenek ve girişimleri ülkemize kazandırırken diğer yandan onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız. İnovasyon sistemimize değer katacağız.” ifadelerini kullandı.