Türkiye Tanıtım Grubu'ndan "Made in Türkiye" logolu hijyen kitli tanıtım

TTG'nin Kovid-19 sürecinde dayanışma ruhunu beslemek ve "Made in Türkiye" farkındalığını artırmak amacıyla DHL Express ile uluslararası tanıtım alanında iş birliğine giderek hayata geçirdiği "Goodness from Türkiye" projesine ilişkin TİM Genel Merkezinde açık havada basın toplantısı düzenlendi.

TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle ile DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen de toplantıya katılarak, proje ortaklığı anlaşmasını imzaladı. Toplantı sonrası hijyen kitlerinin ilk sevkiyatı başlatıldı.



"ÜRÜNLERİ ZAMANINDA YERLERİNE ULAŞTIRDIK"

Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın 2020 yılı başından bu yana bir yüzyıldır görülmemiş boyutta bir küresel virüs salgını ile eşsiz bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde hem ülke olarak hem ihracatçılar olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın verilerinin de işaret ettiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde virüsle mücadelenin etkin yönetimi, salgının tepe noktasına beklenenden daha erken ulaşmamız noktasında Türkiye ekonomisi için normalleşme adımlarını başlatmamızı sağladı." dedi.

Bu süreçte, Türkiye’nin üretim ve tedarik imkan ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından, 70’i aşkın ülkeye yardım elini uzatarak gerçekleştirdiği ürün bağışlarının, Türkiye’nin uluslararası dayanışma becerisinin de nişanesi olduğunu dile getiren Gülle, "Türkiye olarak, ihtiyaç duyulan bütün noktalara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Uluslararası koşullar zaman zaman zorlaşsa da, ihracatçılar olarak da ilk günden bu yana hedeflerimizden geri adım atmadan var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Küresel tedarik zincirindeki zorluklara karşın üretimleri zamanında yerlerine ulaştırarak güvenimizi de tazeledik. Bunun bize gelecek dönemde de büyük avantaj sağlayacağına, Türkiye markasının yurt dışı alıcılar gözünde farklı bir noktaya ulaşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.



" 'GÜVENİLİR TEDARİKÇİ TÜRKİYE' KONUMUMUZU PERÇİNLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır ülke ve dünya ekonomisi için çalışan, üreten, tasarlayan ve markalaşan, bu zorlu süreçte adeta bir uç beyi aidiyetiyle mücadele eden ihracatçılarımız, bu önemli süreçte bir 'Milli Üretim Seferberliği' başlatarak ülkemizin ve dünyamızın sağlığı için tıbbi malzeme tedariki gerçekleştiriyor. Ülkemiz, Kovid-19 salgını döneminde 70’i aşkın ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken ihracatçılar olarak bizler de 'Made in Türkiye' hijyen ürünleriyle bu 'insanlık' ve 'iyilik' hareketini bir adım öteye taşıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve 'Güvenilir Tedarikçi Türkiye' konumumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. Her şeyden önce bu küresel salgının üstesinden gelmek için tüm insanlığın aklıyla kalbini birleştirmesi gerektiğine inanıyoruz."



"HİJYENE YÖNELİK FARKINDALIK ÜST SEVİYELERE ULAŞTI"

Kovid-19 ile birlikte kişisel hijyene yönelik farkındalığın da çok üst seviyelere ulaştığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Yeni normal dediğimiz dönemde de bu farkındalığın devam edeceği öngörülüyor. Biz de bu dönemde yurt dışındaki paydaşlarımıza ülkemizde üretilen hijyen ürünleri ile yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik. Aynı zamanda ülkemizde üretimin devam ettiğini ve her alanda tedarik ihtiyaçları için bugün de gelecekte de güvenilir bir ortak olarak burada bulunduğumuzu bir kez daha hatırlatma fırsatı yakaladık.

Bu süreçte ürünlerin hazırlanmasında destek olan tüm üreticilerimize ve dünyanın dört bir yanına gidecek kitlerimizin lojistik süreçlerini üstlenen DHL Express’e çok teşekkür ediyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu küresel salgının hakkından gelebilmek adına alınan önemlerin, tüm ülke otoriteleri tarafından kararlılıkla uygulanmasıyla salgın ve krizlerin durdurulabileceğini, en önemli şey olan insan sağlığı açısından sürdürülebilir ortam oluşturabildiği ölçüde kalkınmanın da onu takip edeceğini düşünüyoruz."



"TÜRKİYE'NİN İHRACATÇILARI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BÜYÜK AZİM VE HEVESLE ÇALIŞIYOR"

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen ise Türkiye’deki işletmeleri dünyaya bağlama misyonunu her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgını döneminde de sürdürdüklerini söyledi. Lassen, "Bu süreçte görüyoruz ki Türkiye’nin genç, girişimci ve dinamik ihracatçı ailesi her zaman olduğu gibi işlerini büyütmek, yeni pazarlara açılmak için büyük azim ve hevesle çalışıyor. Biz de yurt dışına gönderi yapmak isteyenler için süreci yurt içindeki ticaret kadar kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerimizle, konusunda uzman ekiplerimizle bu süreçte onlarla yakın iş ortağı olarak çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. " dedi.

TİM ile gerçekleşen ortaklıktan dolayı büyük mutluluk duydukların ı vurgulayan Lassen, şunları söyledi:

"Türkiye ihracatçılarının güçlü sesi TİM ile daha önce de pek çok projede ortak çalışmalarımız oldu. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birliği, Made in Türkiye ürünlerin dünyaya tanıtılması konusunda bizlere daha fazlasını yapma şansı verdi. Uzmanlığımızı kullanarak bu iyi niyet gösterisi ürünlerin tüm dünyadaki muhataplarına en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak olmaktan ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

TİM’DEN MEKTUP DİPLOMASİSİ

Öte yandan, proje kapsamında, TTG, Türkiye’nin bu dönemdeki dayanışma ruhunu simgelemek ve ülkenin marka değerini artırmak için "Made in Türkiye" logosuyla hijyen ürünlerinden oluşan özel tasarım kitleri, projenin lojistik destekçisi olan DHL Express, 60’ı aşkın ülkede büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine TİM Başkanı İsmail Gülle’nin kaleme aldığı ve dostluk mesajları içeren mektupla ulaştıracak.

Mektupta, dünyada Türk ürünlerinin farkındalığına yönelik vurgu yapılırken, virüsle mücadelede iş birliği ve destek mesajı verildi. Ayrıca, DHL, 2 ay boyunca yurt dışına gönderilecek her gönderiye ekleyeceği "#GoodnessFromTürkiye" etiketleriyle Türkiye’nin ve ihracatçıların iyi niyet mesajını da taşıyacak. Yurt içinde ise aynı mesaj kurye araçları üzerinde yer alacak.



KİTLER TEDARİK İHTİYACI OLAN ALICILAR İÇİN DE İLETİŞİM GÖREVİ ÜSTLENECEK

Hijyen kitleri içerisinde Türkiye’ye özgü misafirperverlik ve temizlik geleneğinin bir parçası olan kolonyanın yanı sıra yine tamamı Türkiye’de üretilen maske, el dezenfektan jeli, el dezenfektan mendili, anti bakteriyel ıslak mendil ve katı sabun yer alıyor.

Ayrıca ihtiyaç duydukları tüm ürünler için doğru tedarikçilere ulaşmak isteyen alıcılar, kit içerisinde yer verilen "https://tim.org.tr/en/orderturkiye" linki ve QR kod aracılığıyla ilgili ihracatçı birliklerine yönlendiriliyor.



