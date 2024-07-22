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Türkiye Sigorta’dan 50.4 milyar TL üretim

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#Türkiye Sigorta#Prim#Üretim
Türkiye Sigorta’dan 50.4 milyar TL üretim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Türkiye Sigorta, 2024’ün ilk yarısında prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak, 50.4 milyar TL’ye çıkardı.

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Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023 yılının tamamında 59.5 milyar TL’lik prim üretim rakamını 2024’ün ilk yarısında yakaladıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Stratejik ve karlılığı yüksek ürünlerde gelişimimizi yılın ilk altı ayında da sürdürdük. Sağlık sigortalarında büyümeye ve güvence sunmaya devam ediyoruz, yılın ilk yarısında bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydederek 3.7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine Türkiye’nin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Sağlık ve kasko gibi bireysel ürün gruplarında da bir önceki yıla oranla prim üretimimizi artırdık. Hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılının sonunda da hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdüreceğiz.”

 

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#Türkiye Sigorta#Prim#Üretim

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