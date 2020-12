Türkiye Sigorta tarım sigortasıyla çiftçilerin yanında

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan, "Gücümüzü adımızdan alarak çiftçilerimizin ve emeklerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geniş kapsamlı tarım ürünleri ile üreticilerin sel, don, dolu ve yangın gibi doğal afet ya da iklimsel koşullar nedeniyle oluşabilecek risk ve zararlarını güvence altına almaya devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan, küresel ısınma ve iklim değişikliği riskleri nedeniyle tarım sigortasının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, tarım sigortalarının, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ürün ve varlıklarını koruması açısından çok önemli olduğunu belirtti.



Karayazgan, 2020-2021 üretim sezonu için bitkisel ürün sigortası yapılmasına başlandığını ve bu konuda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ'nin (TARSİM) duyurularda bulunduğunu bildirdi.



Çiftçilerin tarım sigortası yaptırarak ürünlerini veya hayvanlarını güvence altına alabildiklerini belirten Karayazgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu sigorta ile üreticilerimiz, olası ürün veya hayvan kaybı durumunda yaptırmış oldukları sigortadan zararlarını karşılayabiliyorlar. İklim değişikliklerinden kaynaklanan risklerin gündemde olduğu bu dönemde üreticilerimiz, bitkisel ürünlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olarak sigorta prim desteğinden faydalanabilir. Bunun yanı sıra seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS), büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları için Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS), su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne (SKS), arıcılık (arılı kovan) için Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) işletme kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor."



"TARSİM BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ"



Alper Karayazgan, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve bu yapının işletici kurumu TARSİM'in gelinen noktada büyük bir başarı hikayesi yazdığını, tarım ve hayvancılık sektöründe her türlü riske karşı kapsamlı güvence sunan TARSİM'in, bu konuda sigorta bilincini adım adım geliştirdiğini aktardı.



Karayazgan, şunları kaydetti:



"Aniden ve şiddetli bir şekilde meydana gelen sel-su baskını, hortum, don ve dolu hadiseleri, aşırı sıcaklarla kuraklık ve hayvanların hastalıktan kırılmasıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu felaketlerle tüm emekler heba olurken, sigortası olmayanlar her şeye yeniden başlamak durumunda kalıyor. TARSİM'in ve tarım sigortalarının bu risklere karşı önemli bir güvence olduğu unutulmamalı. Türkiye Sigorta olarak, sigorta bilincinin üretici ve yetiştiriciler nezdinde yaygınlaştırılması, tarımda sigortalılık oranının artırılması amacımız doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2020 yılı itibarıyla Bitkisel Ürün Sigortaları'nda ve Hayvan Hayat Sigortaları'nda teminat kapsamında olan risklere ve ürünlere ilavelerle çiftçilerimiz için güven unsuru olmaya devam ediyoruz."



"DEVLETTEN YÜZDE 50-60 ORANINDA KARŞILIKSIZ PRİM DESTEĞİ"



Türkiye Sigorta Genel Müdürü Karayazgan, ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri bazında Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarlarının her yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlendiğini hatırlatarak, "2020 yılı itibarıyla bitkisel ürünlerini, seralarını, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, kümes hayvanlarını, su ürünlerini ve arılı kovanlarını sigortalayan üreticilerimizin ödemesi gereken sigorta priminin yüzde 50'si (don teminatında 66,6'sı), İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda yüzde 60'ı devlet tarafından karşılıksız destek olarak karşılanmaktadır. Bitkisel Ürün Sigortası'nda, müşterek sigorta seçenekli tarifede, devlet prim desteği tutarı, standart tarifedeki tutar kadardır. Burada amaç, üreticileri sigorta yaptırmaya teşvik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE SİGORTA, YÜZDE 61 PAZAR PAYI İLE SEKTÖR LİDERİ"



Sigorta sektöründeki liderlik vizyonu ile tarım sigortaları alanında da etkin bir rol oynadıklarını ve TARSİM'e üye en güçlü şirketlerden bir olduklarını vurgulayan Karayazgan, "Türkiye Sigorta, satış kanalları etkin olan banka şubeleri, ülke geneline yayılan geniş acente ve broker kanalı ile sinerjisini üst seviyeye taşımaktadır. Şirketimiz, tarım sigortası branşında yaklaşık 720 bin adet poliçe ve 1,6 milyar liralık prim üretimi ile sektörde yüzde 61'lik pazar payına sahiptir." ifadelerini kullandı.



Geçen aylarda Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan dolu ve fırtınanın ardından sigortalı üreticilerden 2 bin civarında hasar ihbarı alındığını ve sahadaki ekspertiz çalışmalarının hızlıca başladığını aktaran Karayazgan, titizlikle yürütülen ekspertiz sürecinin sonunda sigortalı üreticilere TARSİM kapsamında hasar ödemeleri yapılmaya başlandığını bildirdi.



Karayazgan, devamla şunları kaydetti:



"Ekim ayı sonu itibarıyla fırtına ve doludan ötürü seralarda meydana gelen hasar tespitleri sonucunda sigortalı üreticilere yaklaşık 22 milyon lira ödeme yapıldı. Yine bu ilçelerimizde bitkisel ürün ve sera sigortaları branşlarında yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 62,5 milyon TL tazminat ödemesi yapılmış olacak. Üreticilerimize tavsiyemiz, yüzde 67'ye varan devlet prim desteğinden faydalanarak tarım sigortalarını en kısa zamanda yaptırmaları ve emeklerini beklenmedik risklere karşı mutlaka koruma altına almaları. Çiftçilerimize emeklerinin heba olmaması ve doğal afetlerden dolayı oluşan zararlarının karşılanması için tarım sigortası yaptırmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak isterim. TARSİM geneline bakacak olursak 20 Kasım 2020 verilerine göre, 1,8 milyon adet poliçe ve 2,6 milyar lira prim üretimi ile 22 milyon dekarlık alan ile 8,5 milyon büyükbaş/küçükbaş hayvan sigortalanmış ve 1 milyar 48 milyon lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Gücümüzü adımızdan alarak çiftçilerimizin ve emeklerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."