Türkiye Sigorta ile sektörde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye Sigorta, 2 bin 600 çalışanı, 5 bin 250 çözüm ortağı, 15 milyon müşterisi, çevik iş yapış biçimi ve ileri teknoloji altyapısıyla Türkiye’de sigortacılığa yeni bir soluk getirecek ve küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak.



Türkiye Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın sigorta ve emeklilik iştiraklerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Gücünü adından alan bu yapı, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik isimleriyle hizmet verecek.



Üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetine başlayan Türkiye Sigorta, ülke genelinde toplam 7 bin 100 dağıtım noktasında hizmet sunacak.



Dev birleşme ile birlikte, Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta, bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sunmak üzere çalışmalarına eylül itibarıyla başladı.



“Gücünü adından alan” Türkiye Sigorta’nın stratejik yol haritası, ülkemizdeki sigorta sektörünün küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşınmasını, tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılmasını, yenilikçi bir yaklaşımla bugüne kadar çözüm sunulmamış ihtiyaçlara özel ürünler geliştirilmesini ve sigortanın ekonomideki payını artırarak sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanmasını içeriyor.



“LİDER TÜRKİYE’NİN LİDER KURULUŞLARINDAN BİRİ OLACAK”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonunun, Türkiye’nin stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarına öncülük yapma amacıyla kurulduğunu belirterek, “Yeni Ekonomi Planı’nda belirtilen, sigorta sektörünün penetrasyonunun artması, bankacılık dışı finansal sektörün payının yükseltilmesi, Türkiye’nin tasarruf bazının artırılması, bölgesel ve hatta küresel sigorta lideri bir şirket oluşturulması amaçlarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bugün önemli bir dönüm noktasındayız.” ifadelerini kullandı.



Sönmez, gücü adında olan Türkiye Sigorta’nın, lider Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olacağını, bunun sözünü verdiklerini belirtti.



Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ise müşteri, kanal ve çalışan deneyimini önceleyen bir anlayışın, söz konusu hedeflere ulaşmada temel anahtar olduğunun altını çizerek, Türkiye Sigorta bünyesinde, olası tüm süreçleri ve fonksiyonları yapay zekâ algoritmaları tarafından yönlendirilen, dijital yetkinliği yüksek bir yapı kurguladıklarını ifade etti.



Benli, “Sigortacılığın temel ürünlerinde sektör liderliğini; finansal sigortalar, bakım sigortaları, dövizli BES gibi stratejik ürünlerde öncü rolü üstlenmeyi; modüler, ihtiyacın kadar kullan, telematik ve müşterinin tüm ihtiyaçlarının tek bir şemsiye poliçede kapsam altına alındığı yenilikçi ürünlerde ise sektörde yönlendirici rolü üstlenmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



“ÜLKEMİZE VE EKONOMİMİZE EN YÜKSEK KATKIYI ÜRETMEYİ AMAÇLIYORUZ”



Türkiye Sigorta olarak, tüm paydaşların katkılarıyla sigorta ve emeklilik sektörünün potansiyelini harekete geçirerek Türk sigortacılık ve emeklilik sektörünü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Benli, “Tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inancımız tam, çünkü Türkiye Sigorta olarak gücümüzü, adımızdan alıyoruz”. açıklamasını yaptı.



Benli, “Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi yolunda sigortacılığın stratejik önemi ve toplumsal faydasını görerek bu projeye imkân sağlayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Varlık Fonu’nun değerli yöneticileri ve çalışanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.



Birbirinin ikamesi olan değil, birbirini tamamlayan müşteri potansiyeli, kanal-ürün dağılımı ve farklı alanlarda uzmanlıklara sahip kamu sermayeli altı köklü kurumun birleşmesi sayesinde çok güçlü sinerji alanları doğduğunu vurgulayan Benli, şöyle devam etti:



"Türkiye Sigorta olarak bu sinerji alanlarından ülkemize ve ekonomimize en yüksek katkıyı üretmeyi amaçlıyoruz. Şirketimizin kuruluşunun, sektörün topyekun büyümesine ve gelişimine ivme kazandıracağına inanıyorum. Hedefimiz üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan bir şirket konumuna ulaşmak.”