Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Trafik güvenliği önceliğimiz

Sigorta sektörü de öncelikli paydaşlardan biri olarak söz konusu strateji ve eylem planına desteğini ilk günden bu yana sürdürürken, sigorta şirketlerinin çatı kurumu Türkiye Sigorta Birliği, “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı”nda Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği sebebiyle plaketle onurlandırıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Türkiye Sigorta Birliği adına plaketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Atilla Benli, “Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği, İçişleri Bakanlığımızın da uzun yıllardır sürdürdüğü trafik güvenliği konusu sigorta sektörümüzün de en öncelikli konularından” dedi.

Atilla Benli, Türkiye’nin kazalardaki can kayıplarını azaltmada yüzde 50 düşüş hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.