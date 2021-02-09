MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Trafik güvenliği önceliğimiz
GeriEkonomi Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Trafik güvenliği önceliğimiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Trafik güvenliği önceliğimiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Trafik güvenliği önceliğimiz
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığımız tarafından Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nda yeni bir döneme geçildi.

Sigorta sektörü de öncelikli paydaşlardan biri olarak söz konusu strateji ve eylem planına desteğini ilk günden bu yana sürdürürken, sigorta şirketlerinin çatı kurumu Türkiye Sigorta Birliği, “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı”nda Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği sebebiyle plaketle onurlandırıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Türkiye Sigorta Birliği adına plaketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Atilla Benli, “Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği, İçişleri Bakanlığımızın da uzun yıllardır sürdürdüğü trafik güvenliği konusu sigorta sektörümüzün de en öncelikli konularından” dedi.

Atilla Benli, Türkiye’nin kazalardaki can kayıplarını azaltmada yüzde 50 düşüş hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle