Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Öncü bir yol oynayacağız

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Benli BES fonunda biriken fonlara ilişkin olarak "Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler. BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nin büyüklüğü 160 milyar lira, toplamda 12,5 milyon katılımcı var sistemde. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyara çıkması muhtemel" dedi.