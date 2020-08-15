Türkiye sanayide birinci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 düşüş gösterdi.

İMALAT SANAYİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 düştü. Haziranda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.7 artış kaydetti.

GÜÇLÜ TOPARLANMA

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi’ndeki yüzde 17.6’lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı” dedi. Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, “Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17.6’lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak” ifadelerini kullandı.

AB’DE ARTIŞ YÜZDE 9.1

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17.6’lık artış gösteren Türkiye’yi, yüzde 17.1’lik artışla Macaristan ve yüzde 14.5’lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9.1’lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2.3’lük düşüşle Norveç dikkati çekti.

DÜNYADA İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayı sanayi endeksine ilişkin, “Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk” dedi. Varank, “Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici” dedi. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş görüldüğüne dikkati çeken Varank, “Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk” diye konuştu.