Türkiye ‘rüzgâr’ı arkasına aldı

Türkiye son dönemde yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payında rekor üstüne rekor kırıyor. Bunda son yıllarda artan yenilenebilir enerji yatırımlarının payı oldukça büyük. Sektör temsilcilerine göre elektrik üretiminde rüzgâr ve güneş enerjisinin payının artması stratejik bir öneme sahip. Zira hem dışa bağımlılığı azaltan hem de yerli kaynakların kullanımını arttıran bu enerji kaynakları çevreye zarar vermeyerek sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyor.

90 BİN MEGAVAT

Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde gideceği yolun yüzde 10’unu henüz tamamladığını söyleyen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, “Rüzgârda şu anda toplam kurulu gücümüz 8 bin megavat ama bizim 80-90 bin potansiyelimiz var. Rüzgâr enerjisinde teknolojiler değişiyor. Artık tek bir türbinden elde ettiğiniz enerji miktarı da hızla artıyor. Dolayısıyla bu kapasite arttıkça bizim rüzgârdaki potansiyelimiz de artıyor. Hem ucuz hem temiz bir enerji kaynağı olan rüzgâr türbinleri gelecek için dönüyor” diye konuştu.



Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde kısa sürede büyük bir ekosistem oluşturduğunu belirten Yıldırım, “Sıfırdan kurulan bir sektör olmasına rağmen bugün çok farklı bir konumda bulunuyor. Her ne kadar yatırımlar konusunda görece yavaş sayılsak da bu işin sanayisinin oluşmasında oldukça hızlı yol alındı. Geldiğimiz noktada 15 bin kişi rüzgâr sektöründe istihdam ediliyor. Son yıllarda kanat ve kule fabrikaları açılmaya başlandı. Sadece bir kanat fabrikasında 3 bin kişi çalışıyor. Bu gençlerin istihdamı için de çok önemli. Bu fabrikalar üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor” şeklinde konuştu.

YEKDEM’İ KAÇIRABİLİRLER

Türkiye’de rüzgâr enerjisi sektörünün her yıl 1 milyar dolarlık doğalgaz ihracatını önlediğini dile getiren Hakan Yıldırım, “Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki toplam kurulu gücü hedefi 2023 için 20 bin megavattı. Ancak son yıllarda yatırımlar yavaşlıyor. Devam eden 3 bin megavata yakın bir santral inşası var. Ancak pandemi dolayısıyla süreç ağır işledi. Eğer bu santrallar yıl sonun bitecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nı (YEKDEM) kaçırırsa büyük sıkıntı yaşayacaklar. Sürenin biraz daha uzatılması gerekiyor” diye konuştu.