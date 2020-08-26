'Türkiye örnek ev sahipliği yapacak'

Altun, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti: “8 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye’ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım’daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1’in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.”

‘SÖZLEŞMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ INTERCITY’DE’

Projenin yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity’ye verildiğini de hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonu Formula 1’i tekrar Türkiye’ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1’i tekrar ülkemize getirirken, dünyanın içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak önemliydi. Devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik” dedi.

300 MİLYON TL HARCANDI

İstanbul Park Pisti’nin inşasına 2003 yılında başlanırken, 2005 yılında hizmete giren tesis için 300 milyon lira harcandı. Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alanı kaplayan pistin Formula 1’e ev sahipliği yapacak olması o dönem büyük heyecan yaratırken, dizaynı ünlü pist mimarı Hermann Tilke tarafından yapıldı. İstanbul Park’ın diğer pistlerden farklı olarak saat yönünün tersine seyir için tasarlanması, otoritelerce zorlu olduğu kadar heyecan verici olarak yorumlanmıştı.

‘EN İYİLERDEN BİR TANESİ’

Pistin ev sahipliyi yaptığı 7 yarışta da pilotlar en beğenilen pistler arasında olduğunu vurguladılar. 2010 yılındaki açıklamasında önceki sezonun şampiyonu Jenson Button, “Pist, geçişe uygun yapısıyla yarıştığımız pistlerin en iyisi” demişti. Mercedes GP takımının Alman pilotu Nico Rosberg, ‘’Herkesin konuştuğu sekizinci viraj, en uzun virajlardan ve çok yüksek G kuvvetine sahip. Eğer bu virajı doğru geçersek hem çok zaman kazanıyoruz hem de inanılmaz bir keyif alıyoruz’’ şeklinde konuşmuştu.