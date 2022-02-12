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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Bursa'ya 5 yeni okul müjdesi

#Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Bursaya 5 yeni okul müjdesi

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ kapsamında Bursa’ya 5 okul yaptırılacağını müjdeledi.

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Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi adına bugüne kadar yüzlerce okulu ülkemize kazandıran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yeni bir eğitim projesine daha imza attı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” kapsamında ülke genelinde 154 ilçeye 154 okul yaptırılacak. Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TOBB tarafından hayata geçirilecek okullardan 5’inin Bursa’da Gemlik, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerine yapılacağını müjdeledi.

NİTELİKLİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Türkiye’nin en öncelikli meselesinin eğitim olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı,
“Yarının güçlü ve büyük Türkiye’sini oluşturacak güçlü adımları nitelikli eğitime sahip insan gücüyle atabiliriz. Özellikle meslek liselerimiz son yıllarda adeta bir yıldız gibi parlıyor. Öğrencilerimizi sektörlerin beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için çalışıyor ve bu vizyonla ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimi için çatı kuruluşumuz TOBB liderliğinde eğitim seferberliği yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen 81 ile 81 okul kampanyası kapsamında, ilimize TOBB tarafından 44 derslikli bir okul kazandırmıştık. Bu projenin sona ermesinin ardından, bu kez “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” doğrultusunda çatı kuruluşumuz TOBB’un 5 ilçemize yeni okul yapması, Bursa’mızın her alanda olduğu gibi eğitim yatırımlarında da ne kadar ayrıcalıklı bir kent olduğunun en önemli göstergesidir” dedi.

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EĞİTİME DESTEK ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ülke sanayisinin lokomotif kenti olan Bursa’da eğitimin kalite çıtasının günden güne artmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Özer Matlı, “İş dünyası temsilcileri olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Bugüne kadar çatı kuruluşumuz TOBB’un eğitime yönelik yapmış olduğu yatırımların tutarı 3,5 milyar lirayı geçerken, Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına eğitim yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer başta olmak üzere, ülkemizin ekonomik kalkınması için gece gündüz demeden çalışan, her platformda Türk iş dünyasına önderlik eden TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor; okullarımızın ilçelerimize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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