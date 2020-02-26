Türkiye o listede! İşte Corona virüs görünmeyen tatil yerleri

Dünya Corona virüs tehdidi altındayken en güvenli tatil yapılacak ülkeler açıklandı. Corona virüsün görülmediği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Corona virüs tehdidi dünyayı etkisi altına aldı. Çin’den dünyaya yayılan Corona virüs nedeniyle birçok destinasyona uçak seferleri durdu. Asya’dan Avrupa’ya yayılan Corona virüs nedeniyle dünya üzerinde ticaret de yavaşladı.

Tatil programı yapacak olanlar için ise Corona virüsün görülmediği 6 ülke tespit edildi. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Yeşil hatta yer alan ülkeler arasında Türkiye, Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika yer alıyor. Bu ülkelere yönelik olarak turist sayısında artış bekleniyor.

32 ÜLKEYE BULAŞTI

Corona virüs 32 ülkede görüldü. Bu nedenle tatil veya seyahatler hem uçak seferlerinin durdurulması hem de mikrop kapma riskinden korunmak için askıya alındı. En riskli ülkeler ise Çin, Singapur, Japonya, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Tayvan ve Malezya olarak sıralandı.