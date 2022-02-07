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Türkiye modeline küresel tanıtım... Bakan Nebati'den Londra'da ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu

#Ekonomi#Nureddin Nebati#Londra
Türkiye modeline küresel tanıtım... Bakan Nebatiden Londrada ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmelerle ilgili paylaşımda bulundu.

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Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.

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