Türkiye modeline küresel tanıtım... Bakan Nebati'den Londra'da ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu

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Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.