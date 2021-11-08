Türkiye Liman İşletmecileri Derneği yeni başkanını seçti

Haberin Devamı

Liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet veren Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin 24. Olağan Genel Kurulu Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

69 üyesi ile sektörü tek çatı altında buluşturan derneğin yeni yönetiminin belirlendiği kurula, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üye şirket yöneticileri, denizcilik sektörünün önemli isimleri ve 9 kadın liman işçisi katıldı.

3 yıllık görev süresi sona eren Hakan Genç başkanlığı seçimle Aydın Erdemir’e devrederken, derneğin yeni yönetim kurulu da belirlendi.

FARKINDALIK YARATMAK BİRİNCİL HEDEFİMİZ OLDU

2018 yılında başlayan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanlığını bu akşam tamamladığını belirten Hakan Genç, “Yönetim Kurulu olarak TÜRKLİM’de 3 yıldır büyük gurur ve sorumlulukla sürdürdüğümüz görevleri yine alanında yetkin arkadaşlarımız üstlenecek. Öncelikle TÜRKLİM’de birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Seçilecek yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Dış ticaretimizin ve deniz yoluyla yapılan turizmin temel yapı taşı olan limanların yarattığı ekosistemle birlikte ekonomiye olan katkılarını anlatabilmek yani kısacası farkındalık yaratabilmek bizim için birincil hedef olmuştur. Bu konudaki faaliyetlerimiz de sektör tarafından da takdir edilmektedir. Bu kapsamda yaptığımız faaliyetlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen kamu ve özel sektörün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

KORONAVİRÜS SONRASI SEKTÖRDE DARBOĞAZ OLUŞTU

Koronavirüs sonrası lojistik alanında özellikle limanlarda darboğaz oluştuğuna dikkat çeken Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ticaretin yüzde 90’nının deniz yoluyla yapıldığı dünyada ortaya çıkardığı büyük sorunlar ticaret ile uğraşan herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Size hitap ettiğim şu anda ABD, Çin ve Avrupa’da çok sayıda gemi limanlara yanaşmak üzere bekliyor. Birçok limanda konteynerleri iç noktalara taşıyacak yeterli sayıda kamyon sürücüsü bulunamıyor. Dünyada bu meslek gruplarını insanlar tercih etmiyor ya da mesleklerini bırakıyorlar.

Bu da meslekte eleman sıkıntısını ortaya çıkarıyor. Liman işletmelerimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Dış ticaret kurum ve kuruluşlarına gösterilen tutuma eş bir yaklaşım ülkemizin menfaatinedir ve devlet politikası olmalıdır. Bunun yanı sıra dünyada covid-19 sonrası ortaya çıkan bu farkındalığın ülke menfaatleri ve geleceğimiz bakımından ülkemizde de yaygınlaştırılması için basınımızın katkıları çok önemli ve gereklidir.“

Haberin Devamı

TÜRKLİM İLE SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER BULDUK

Hakan Genç yönetimindeki TÜRKLİM ile 3 yıl boyunca iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, ‘’Liman işletmeleri sektörünün çatı kuruluşu olan TÜRKLİM ile birlikte denizciliğin kangren olan sorunlarına birlikte çözümler ürettik; tek ses olduk, birlikte duruş sergiledik. Sektörümüzü ileriye taşımak için el birliğiyle çaba gösterdik. 10 bine yakın üyesi olan Oda’mız, TÜRKLİM ile yine birlikte çalışmaya devam edecektir. Sektörümüze katkılarından dolayı Hakan Bey’e teşekkür ediyor; yeni seçilen TÜRKLİM başkanı Aydın Erdemir’e ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum’’ dedi.

Haberin Devamı

YENİ YÖNETİM CUMHURİYET’İMİZİN 100. YILINA DENK GELECEK

Yapılan oylama sonucu TÜRKLİM’in yeni başkanı seçilen Aydın Erdemir konuşmasına teşekkür ederek başladı. Yeni yönetim döneminde de Deniz Ticaret Odası ile iş birliği içinde çalışacaklarını, sektörün sorunlarına birlikte çözüm arayacaklarını söyleyen Erdemir, ‘’Seçilen bu yeni yönetim, Cumhuriyet’imizin 100. yılına da denk gelecek. Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için TÜRKLİM olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Derneğimiz, sektörümüzün en iyi noktaya gelmesi için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir’’ diye konuştu. TÜRKLİM olarak sektör raporları hazırlamaya devam edeceklerinin altını çizen Erdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Zaman; 2050 yılını şimdiden tahlil etme zamanıdır. Bu amaçla danışmanlarımızla birlikte 2022 yılından başlayarak Vizyon 2050 raporlarımızı hazırlamaya; sektörümüzle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye, gelişen, büyüyen ve dinamik bir ülke. Bu da önümüzdeki yıllarda yeni limanlar demek, mevcut limanların büyümesi demek.’’ Genel Kurul, Prof. Dr. Mustafa İnsel’in ‘’Yeşil Mutabakat’ sunumuyla sona erdi.