Türkiye-Kuzey Makedonya ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllardaki verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin olumlu bir şekilde seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Kara, Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Ofisi'nin 2019 verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin 8'inci en büyük ticaret ortağı konumuna yerleştiğini ve kalıcı olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin en fazla ticaret hacmine sahip olduğu ülkeler sıralamasında en ön sıralardaki yerini koruduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya için Türkiye'nin, çok önemli bir ticari partner ve geleneksel olarak en önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Kara, "Bağımsızlığından bu yana neredeyse tüm yıllarda Türkiye ile ticaret hacmi sürekli olarak artmakta fakat henüz gerçek potansiyeline ulaşamamıştır." dedi. Kuzey Makedonya'nın Türkiye ile dış ticaretinin, Türkiye lehine yıldan yıla değişen bir ticaret fazlasıyla sonuçlandığını aktaran Kara, ticaret fazlasının geçen yıl 365,5 milyon dolar olarak gerçekleşerek en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Kara, Kuzey Makedonya'nın hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşıdığını ifade ederek, "Türk mallarının hemen hemen tüm sektörlerde rekabet imkanı bulunmaktadır. Türk ihracatının artırılması konusunda özellikle işlenmiş her türlü gıda ve tarım ürünü, taze sebze ve meyve, inşaat malzemeleri, tekstil ve hazır giyim, makineler, otomotiv ana ve yan sanayi, ilaç, tıbbi malzemeler, beyaz eşya, mobilya, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, hijyenik ürünler, elektronik ürünler, klimalar gibi sektörlere ağırlık verilmesinin olumlu sonuçları olacaktır." diye konuştu.

"KUZEY MAKEDONYA, İŞ YAPMA KOLAYLIĞI AÇISINDAN 10'UNCU SIRADA"

Bilal Kara, Dünya Bankası'nın Doing Business (İş Yapma Kolaylığı) 2019 raporuna göre, Kuzey Makedonya'nın, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke içerisinde 10'uncu sırada yer alarak Balkanlarda bu konuda en başarılı ülke durumunda olduğunu belirtti. Türkiye için Kuzey Makedonya'nın iyi bir yatırım pazarı olduğunu vurgulayan Kara, özellikle son yıllarda Kuzey Makedonya'nın Avrupa ve Atlantik kurumlarına entegrasyonuna yönelik adımların ülkeyi çok daha ilgi çekici bir pozisyona soktuğunu söyledi.



Kara, Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının son 13-14 yılda hızla arttığına işaret ederek, "Makedonya'da Türkiye sermayeli yaklaşık 100 yatırımcı bulunmakta ve bu firmaların gerçekleşen ile planlanmış olan toplam yatırım tutarı 1,2 milyar avroyu aşmıştır. Türk firmaları bugün itibarıyla bankacılık, eğitim, sağlık, inşaat, tarım, tekstil, perakende, ticaret, sağlık ve turizm gibi çok farklı sektörlerde önemli yatırımlar yapmaktadır." dedi.

Kuzey Makedonya'da üretim teknolojisinin eski, girişimci gücünün zayıf ve sermaye birikiminin yetersiz olduğuna bakıldığında hemen hemen bütün sektörlerin potansiyel yatırım alanları olarak görülebileceğini ifade eden Kara, Türk firmaları açısından özellikle yaş meyve ve sebze üretimi, gıda işleme sanayi, otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, tekstil, deri, konfeksiyon sektörleri, her türlü makine imalat sanayi, madencilik, inşaat malzemeleri ve elektrik üretiminin başlıca yatırım ve ticaret alanları olarak sıralanabileceğini bildirdi.



"KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YAPILACAK YATIRIMLAR, TİCARET HACMİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Kara, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Özellikle inovatif, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünlere yapılacak yatırımlar, eğitim, bilişim, yeni teknoloji sahalarında yapılacak atılımlar, her iki ülkenin ticaret hacmini güçlendirecektir." dedi.



Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin hem coğrafi konum hem de Balkanlar, Avrupa ve eski Sovyet ülkeleri ile halihazırda bulunan serbest ticaret anlaşmaları sayesinde bu ülkede üretilen ürünlerin bu üçüncü pazarlara da sunulması imkanı bulunduğunu aktaran Kara, metal ve elektrik sektöründe, enerji, inşaat, kimya, sanayi, eczacılık, turizm alanlarında yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu söyledi. Doğrudan yatırımları karşılıklı artıracak politikaların geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Kara, şunları kaydetti:



"Burada da sanayi mallarındaki sıfır gümrük vergisi uygulaması, tarım ürünleri ticaretindeki gümrük vergilerinin kaldırılması ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması çok büyük önem taşımaktadır. Birçok Türk yatırımcısının enerji üretimi ve dağıtımı, tarım, hayvancılık, konaklama, inşaat sektörlerdeki yatırımlara yönelik araştırma ve hazırlıkları devam etmektedir. Vergi hukuku ve diğer mevzuatlardaki yeni reformlar, bürokrasinin iş hayatında azaltılması yönünde yapılan çalışmalar, adalet ve vergi sistemindeki yeni düzenlemeler sayesinde Kuzey Makedonya'da Türk yatırımları yakın gelecekte çok daha hızlı artacak ve potansiyeli olan her sektöre yayılacaktır."