‘Türkiye küresel kripto pazarında güçlendi’

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“Binance TR Süper Buluşması” adlı etkinlikte söz alan Binance TR CEO’su Mücahit Dönmez, Türkiye’nin kripto benimseme oranlarındaki etkileyici artışa dikkat çekti. Dönmez, “Son üç yılda, Türkiye’de kripto benimseme oranı yüzde 16’dan yüzde 40’a yükseldi. Bu oran, Türkiye’yi küresel olarak işlem hacmi açısından dördüncü, kripto benimsemesi açısından 12’nci sıraya taşıdı” dedi.

YASAL ONAY KİLOMETRE TAŞI OLDU

Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiren bir oyuncu olmayı amaçladıklarını belirten Dönmez, yakın zamanda hayata geçen Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kripto varlık yasa tasarısının da Meclis’te onaylanmasını sektör açısından bir kilometre taşı olarak değerlendirdi. Dönmez, “Bu yasal onay, Türkiye pazarındaki tüm aktörler için önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye’nin global kripto pazarında güçlenmesini sağladı. Düzenleme ile tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları operasyonlarını sürdürmek için bir lisanslama sürecine tabi olacak. Devletin düzenleyici otoritelerinden alınan lisans, bu alanda faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının yasal bir zemine oturmasını sağlayarak onların güvenilirliğini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 40 KÂRLI BULUYOR

-BInance Research’ün yaptığı yatırımcı anketinin sonuçları da paylaşıldı. Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, “Türk yatırımcılarının yaklaşık yüzde 40’ının kriptoya yatırım yapma nedeni, kârlılık ve izleme kolaylığı. Üçüncü neden olarak da blockchain teknolojisinin yüksek potansiyeli gösterildi” dedi. Etkinlikte ayrıca, Binance Teknolojide Kadın Akademisi projesi de anlatıldı.