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Ekonomi
Haber Giriş: 24.06.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı Alım İlanı

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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak.

Adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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