Türkiye iştiraki Avrupa'nın en iyi işveren sertifikasını aldı

Grup şirketleri bazında, global ya da lokal olarak aday olunabilen bu ödülü, 2018 yılı itibari ile Türkiye’den yerel bazda tek gıda şirketi olarak almaya hak kazanan ve 2019’da da bu ödülü alarak ilerleyen Perfetti Van Melle Türkiye; öncü olduğu alanda bağlı bulunduğu iş ünitesinden öncelikle Hollanda’nın 2019 yılı itibariyle sürece katılmasının ardından Almanya, İngiltere, Polonya, İspanya, Yunanistan, Rusya ülkelerinin de sürece dahil olması ile beraber 2020 yılı itibariyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen lider şirketlerine verilen “Top Employers” ödülünü almaya hak kazandı.



Perfetti Van Melle Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Deniz Kafkas konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Grup içerisinde ve aynı zamanda ülke içerisinde her zaman en iyi uygulamalara odaklanarak pek çok başarıya imza atan PVM Türkiye olarak, en büyük önceliğimiz, çalışanlarımızın alanlarında yarattığı başarılı iş sonuçlarına, yine onlar için en iyi uygulamaları kendi kurum kültürümüz ve değerlerimize uygun şekilde yaratmaktır. İnsan odaklı yaklaşımı her daim tüm uygulamalarımızın temelinde konumlandırarak, kazandığımız bu ödül ile ülkemizin en iyi işverenlerinden olduğumuzu birkez daha kanıtlamanın sevincini yaşıyoruz. Bununla beraber, grup içerisinde bağlı bulunduğumuz iş ünitesine lokal İK uygulamaları alanında sunduğumuz örnek çalışmalarımız ile, onların da bu deneyime katılımlarını sağlamış olduk. PVM Türkiye olarak 2018 yılında ülke bazında aldığımız bu ödülün sınırlarını aşıp Avrupa ödülüne taşınmasından büyük onur duyuyoruz.

PVM Grubu içerisindeki başarısı ile her daim önemli yeri olan Türkiye; çalışanlarına ve müşterilerine verdiği değeri her zaman odak noktasında tutmaktadır. Ar-ge merkezimizde yılda 100’ e yakın yeni ürünün geliştiriyor ve 2 ayrı tesisimizde ürettiğimiz 800 farklı ürünü 74 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Perfetti Van Melle Türkiye, ürün geliştirme, sektörel pazardaki lider konum ve ihracatta gösterdiği başarının yanısıra birçok ülkeye yetenek ve yönetici transfer ederek de Türkiye’ye gurur yaşatmaktadır."