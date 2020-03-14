Türkiye ile İran 5 yılda 45 milyar dolarlık ticaret yaptı

Türkiye ile İran arasında son 5 yılda 45 milyar dolarlık ihracat ve ithalat yapılırken, ticarette kağıt ürünleri, kimyasal maddeler ve giyim ürünleri öne çıktı.



Pandemi olarak kabul edilen yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ve küresel ticarete etkileri tartışılıyor. Çin'in ardından salgının en çok etkilediği ülkelerin başında komşu İran geliyor.



Türkiye, bu ülkeyle sınır kapılarının kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi tedbir aldı. Geçmiş dönemde ABD'nin ambargosu nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Türkiye-İran ticareti için şimdi de Kovid-19 salgını risk oluşturuyor.



Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı 17. ülke olan İran, ithalatta da 13. ülke olarak önemli bir yere sahip bulunuyor. Son 5 yılda İran'a toplam 16 milyar 598 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 28 milyar 490 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yılda 45 milyar 88 milyon doları buldu.



Türkiye ile İran arasında 2019'da 5 milyar 586 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Geçen yıl İran'dan 3 milyar 271 milyon dolarlık ithalat yapılırken, bu ülkeye dış satım 2 milyar 316 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



KARŞILIKLI TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER



İran'a ihracatta geçen yıl ilk sırada 233 milyon 758 bin dolarla kağıt ve kağıt ürünleri yer aldı. Bunu 223 milyon 550 bin dolarla diğer kimyasal ürünler, 176 milyon 973 bin dolarla ana kimyasal maddeler, 140 milyon 365 bin dolarla suni ve sentetik elyaf ve 134 milyon 263 bin dolarla kürk hariç giyim ürünleri izledi.



İhracatta, genel maksatlı makineler, diğer tekstil ürünleri ve tütün ürünleri de dikkati çekti.



Türkiye'nin bu ülkeden satın aldığı ürünlerin başında ise kimyasal madde, metal ürünleri ve rafine edilmiş petrol ürünleri geldi.



İran'dan geçen yıl 459 milyon 469 bin dolarlık ana kimyasal madde, 354 milyon 745 bin dolarlık ana metal sanayi ürünleri ve 73 milyon 15 bin dolarlık rafine edilmiş petrol ürünleri alındı.