Türkiye ile IBRD arasında imzalanan Temiz Teknoloji Fonu Hibe Anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ve Temiz Teknoloji Fonu'nun yöneticisi sıfatındaki IBRD arasındaki hükümet binalarında enerji kullanımını azaltmak ve kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik milletler arası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, IBRD Kredi Anlaşması'nda belirtilen hükümler doğrultusunda Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi'nin bazı bölümlerinin finanse edilmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye 135 milyon 900 bin avro tutarında kredi verilebilecek.

Türkiye ile Temiz Teknoloji Fonu'nun uygulayıcı kurumu sıfatındaki Dünya Bankası da Temiz Teknoloji Fonu Kredi Anlaşması'nda belirtilen hükümler doğrultusunda projenin bazı bölümlerinin finanse edilmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye 46 milyon 200 bin dolar tutarında imtiyazlı kredi sağlayabilecek. Dünya Bankası, projenin ikinci bölümü için de 3 milyon 800 bin doları aşmayacak tutarda hibe verebilecek.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi'yle hükümet binalarında enerji kullanımını azaltmak ve kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik ölçeklendirilmiş, ulusal bir programı destekleyecek sürdürülebilir finans mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda bilgi verilmesi hedefleniyor.