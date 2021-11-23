Türkiye ile BAE arasında ekonomik mutabakat

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TÜrkiye İle BAE arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini daha üst seviyelere ulaştıracak olan KEK Mutabakat Zaptı’nın imzaladığını belirtti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 10’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını gerçekleştirdik.



Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha üst seviyelere ulaştıracak olan KEK Mutabakat Zaptı’nı imzaladık.

🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/DkUEE8pC72 — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 23, 2021

"Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 10’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Bakan Muş, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini daha üst seviyelere ulaştıracak olan KEK Mutabakat Zaptı’nı imzaladık." açıklamasında bulundu.

Bakan Muş , Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu’nun iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, iş forumunun, iki ülke iş dünyalarının yakınlaşmasına ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine imkân sağlayacağını ifade etti.