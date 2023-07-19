Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! Uzman isimler CNN TÜRK'te değerlendirdi

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Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı. Anlaşma sonrası uzman isimler CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulundu.

"BU HABER PİYASAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ"

Doç. Filiz Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Bu haber piyasaya bomba gibi düştü dersek hiç yanlış olmayacaktır. Türkiye'nin çok kısa vadede güçlü bir döviz girişine ihtiyacı var. Zaten yeni ekonomi yönetiminin de bu bağlamda çok güçlü çabaları olduğunu biliyoruz. Bugün gelen haber oldukça güçlü bir haber, bu bir mutabakat zaptı. Buna rağmen çok güçlü bir Suudi Arabistan'daki anlaşmaları da dikkate alırsak yaklaşık 100 milyar dolarlık gerek doğrudan yatırımları içeren, gerek ortaklıkları içeren genel anlaşmalar. Oldukça pozitif bir haber. Kısa vadedeki sadece bununla kalmayacaktır elbette. Hem döviz ihtiyacı hem cari açığının ülke ekonomisi üzerine yaptığı baskıları hem de kur üzerindeki baskılar adına daha da önemlisi orta ve uzun vadede doğrudan yatırımlar adına oldukça önemli bir gelişme. " dedi.

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"BU RAKAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE RAKAM"

Ekonomist Kadir Develi, "Beklentilerin üzerinde rakam bu. Körfez bölgesi 2022 yılında ciddi bir sermaye birikimine sahip bölge durumunda. Bölge çok yakın bize. Türkiye büyüyen bir ekonomi. Petrol dışı alanlarda yatırım istiyor. Petrol fiyatları düştüğü zaman bölgeni geliri düşüyor. Körfez bölgesi bu noktada iktisadi açıdan yatırımların karşılığını görebileceği dinamik pazarlar arıyor. Körfez sermayesi Türkiye olan ilgisi arttı. Doğru diplomatik ilişkiler, büyüyen ekonomi olması. Bu ticaret anlaşması ki 13 maddesi var. Bunun haberinin gelmesi bile ciddi anlamda piyasalar açısında pozitif olarak algılanmıştır diye düşünüyorum. Yarın Merkez Bankası'nın alacağı konu söz konusu. Merkez Bankası'nın elini de rahatlattı." ifadelerini kullandı.