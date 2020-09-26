‘Türkiye ilaç üssü olabilir’

GlaxoSmithKline (GSK) tüm dünyada sağlık çözümleri sağlayan bir şirket. Kuruluşu 1715 yılına dayanıyor. 300 yıldan fazla geçmişi olan İngiltere doğumlu GSK Türkiye’de de 60 yıldan bu yana faaliyet gösteriyor. Aşı, solunum yolu hastalıkları ve HIV başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisiyle ilgili çözümler üzerine üretim yapan GSK, Türkiye’de de Hacettepe Üniversitesi Teknokent’inde aşı çalışmalarının içinde. Pandemi dönemini ve Türkiye’deki “yerelleşme” stratejilerini konuşmak üzere GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Selim Giray’la online ortamda buluştuk.

İlaç sektörünün önemli oyuncularından biri GSK. Türkiye’de de köklü bir geçmişi var.

Aynen. GSK Türkiye’de 61 yaşında. 1959’da Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden. Biyoteknoloji şirketi aynı zamanda. Türkiye’de hem ilaç hem de aşı alanında çalışıyoruz. Türkiye’de antibiyotikler, merkezi sinir sistemi hastalıkları, solunum, HIV gibi alanlarda ilaçlarımız, tedavilerimiz var.

Aşılar da var değil mi?

Türkiye’de 11 aşımız var. Aşıda bir numaralı şirketlerden biriyiz. İlaç, aşı ve tedarik zinciri yönetimi yapıyoruz. Türkiye’de 1000 çalışanımız var.

Neredeyse dünyanın her yerinde GSK ilaçları var. GSK dünyası içinde Türkiye’nin yeri nedir?

Dünyanın önemli bir coğrafyasını İstanbul’dan yönetiyoruz. GSK ailesi içinde GSK Türkiye önemli bir yere sahip. Misyonumuz hayatın her alanında iyilik ve sağlık temelinde çalışıyoruz. Halka en yenilikçi sağlık sistemlerini getirmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi GSK dünyanın her yerinde var. GSK Türkiye’de 60 yıldır çok farklı zorluklarda hep büyüyerek geldi. Aynı Türkiye ve Türkiye ekonomisi gibi.

100 İLACIN 72’Sİ YERLİ OLACAK

Türkiye’de bir süredir “yerelleşme” stratejisi izliyorsunuz. Bu neyi kapsıyor?

Bunun için Türkiye’de 30 milyon sterlin’lik yatırım yaptık, bu 270 milyon liralık yatırıma tekabül ediyor. Türkiye’de GSK’nın 100 kutu ilacı çıkıyorsa bunun 72’si yerli olacak. Türkiye’de bir süredir yerelleşme stratejimizi izliyoruz. Biraz önce de sormuştunuz, GSK toplamında Türkiye çok özel bir yer. Nüfusu, dinamizmi, insan kaynakları olarak önemli. Biz ne görüyorsak genel merkezimiz de bunu görüyor.

İhracat yapıyor musunuz Türkiye’den?

2014 yılında ilaçtaki üretimi farklılaştırdık. Çok ciddi bir kalite prosesi var ilaç üretiminde. 2020 sonunda, 2021’de yerelleşme stratejimizin sonuçlarını alacağız. Bizim önceliğimiz önce Türkiye ihtiyacını karşılamak sonra da ihracata yönelmek.

Türkiye’de pandemi döneminde operasyonunuzu nasıl yönettiniz? Pandeminin ilk dönemlerinde “ilaçsız kalır mıyız?” korkusu da olmuştu.

Pandemiyle ilgili klişe şeyleri söylemeyim. Evet hiçbirimiz beklemiyorduk. Pandemiyi de ilk gününden itibaren GSK’nin global organizasyon gücüyle çok yakından izledik. Biz şirket olarak teknoloji açısından ilerideyiz, bunu iftiharla hep söylüyoruz. İlaç şirketi olduğumuz için pandemi Çin’de başladığından itibaren çok yakından takip ederken, hazırlıklarımızı da yaptık, çok güçlü bir ağımız var. İşin organizasyonuyla hep iletişimdeydik. Avrupa’ya geçtiğinde orada neler olduğuna baktık. Ve önceliklerimizi Türkiye için belirledik. Öncelikle iki konu vardı, üretimin ve ilaç tedariğinin hiçbir şekilde kesilmemesi gerekiyordu, ikincisi de çalışanlarımızın sağlığını korumalıydık. Teknolojik alt yapımız iyi olduğu için en son 13 Mart’ta tarihinde ofise gittik. Bir ay öncesinde zaten seyahatleri kesmiştik. Fatura kesme, depodan ilaçların temininde hiç akmasa olmadı. Hiçbir ilacımızda ve aşımızda sorun yaşamadık. Çalışan emniyeti açısından her önlemi aldık. Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile sürekli iletişimde olduk. Tüm ilaçlarımızı hep kontrol ettik. Sağlık Bakanlığı’yla hep iş birliği içindeydik. Çalışan emniyeti için devletin aldığı önlemlerin dışında biz de önlemler aldık. Ancak çalışanlarımız dışında eczacılarımıza karşı da sorumluluğumuz vardı. Hekimlerle de Covid- 19 döneminde ilaçların yan etkileri vs. gibi konularda webinarlarla bilgilerin ulaşımını destekledik.

AŞI 2021 ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE

Tüm dünya aşı çalışmalarıyla ilgili haberleri bekliyor. Çin’den Avrupa’ya, Rusya’dan Amerika’ya her yerde çalışmalar var farklı şirketler tarafından yürütülen. GSK’nın da aşı çalışmaları var. Bilgi verebiliyor musunuz? Aşı ne zaman çıkacak?

İlaç firmaları bu dönemde rekabeti bir kenara bıraktı. Birlikte çalışıyoruz. Aşı alanında rakibimiz Sanofi’dir. “Biz kâr etmeyeceğiz, tüm dünyaya erişeceğiz ve bilgilerimizi birbirine açacağız” dedik. “İyi bir ortaklık yapacağız” diye açıkladık. Bunu yapıyoruz. Aşıyı olduktan sonra daha az antijen gerektiren, aşının daha etkili olmasını sağlayan sac ayağı tarafını biz, Sanofi ise virüsü taklit eden kısmı yapıyor. Klinik çalışmaların sonucunda başarılı olup olmadığı belli olacak. Faz 2’deyiz. Takvimin başarılı olması halinde 2021 3’üncü çeyreğinde aşının çıkacağını söyleyebiliriz. Sanofi ile iş birliği dışında Avusturalya ve Çin’de şirketlerle iş birliği yapıldı.

Tedavi için ilaç çalışmalarınız da var mı?

İlaç tarafında da tedavisine yönelik çalışmalar var. Çok ilaç ve çok aşı başarılı olsun istiyoruz. Girişimler çok, hepsi başarılı olsun. 8 milyar insan var. Burada rekabet yok, ne kadar çok girişim başarılı olursa o kadar iyi. Dünya Sağlık Örgütü’ne 10 milyon dolarlık bağış yaptık. Türkiye’de de 2 milyon liralık bağış yaptık.

Şirketler belirsizlikler nedeniyle uzun vadeli plan yapamıyor. Siz nasıl yönetiyorsunuz şirketinizi?

Planlama yapıyoruz. Planlama yapmazsak ürün tedariğinde sorun yaşarız. Planlama yapmazsak dijital alt yapımızla ilgili sorun yaşarız. Pandemi devam eder etmez, pandemi belli düzene oturur hepsine göre plan yapıyoruz. Bizim önemli ilaçlarımız var. Hep plan yapıyoruz. Hata paylarını da hesaplıyoruz. Uzun süreli master plan hep pusuladır. Bu planı yapıyoruz. Şirkette çalışanlara ben hep şunu söylüyorum. Bu felaket. Hayatımız boyunca karşılaşacağımız en büyük bir belirsizlik olabilir. Ancak bu belirsizlikler içinde kendini nasıl değerlendiriyorsun? Neler yapabiliyorsun? Teknolojiyi nasıl kullanıyorsun? Bakın dünya tarihine büyük zorluklardan ve sıkıntılardan sonra hep yeni keşifler çıkar, yenilikler çıkar. Biz planımızı odaklanarak yapıyoruz. Koşullar halinde neler yapabiliriz ve çalışanlarımız bu dönemde nasıl daha iyi çalışan ve lider olur buna bakıyoruz. Önümüzdeki haftayı kestirebilmek tabi ki önemli biliyoruz orta ve uzun vade belirsizlikleri masaya yatırarak çok çalışmaya devam ediyoruz.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Her krizin ve her dibe vuruşun öğretici yanları var. Tüm yaşananlar sağlık krizi olmanın ötesinde toplumsal dönüşüm de yaşatan, ekonomiyi çok etkileyen bir sürece girilmesine neden oldu. Çalışma şekillerinde devrim niteliğinde değişim var. Kalıcı değişiklikler olacak mı ilaç sektöründe de? Örneğin bu dönemde online muayene hizmeti veren doktorlar oldu.

Değişmezden başlayım. Sağlık sektöründe olmanın bir şansı var. Katma değeri çok yüksek bir sektörde çalışıyoruz. Bizim hekim ve eczacılarımıza karşı doğru bilgi akışında sorumluluğumuz var. Pandemi devam ederken bazı hekimlerle görüşemiyoruz. Dijital atlama yaşayacağız bundan sonrası için de, çünkü buna ihtiyaç var. Otellerde tıp kongreleri yapılırdı, bunlar sanal ortama taşınıyor. Ayrıca yetkinlikler değişecek. Daha fazla teknolojiye yatkınlık beklenecek sağlık çalışanlarından. Araştırma geliştirme bölümlerinde daha hızlı olunacak. Nesnelerin birbiriyle konuşması konusu çok konuşuluyor. Sağlık hizmetlerinde de bunları daha çok göreceğiz.

“Yeni ilaç çıktı, acaba ne zaman gelecek, ne zaman halk kullanabilecek?” sorularını sorar, yıllarca da beklenirdi. Bu süreler kısalacak mı?

Kesinlikle. Covid-19 aşısı başarılı olursa 1- 1.5 yıl içinde gelecek. Ben yılardır ilaç sektöründe çalışıyorum. Bu olursa ilk olacak. Çünkü bir ilacın çıkışı 10 yıla uzar, aşının çıkışı ise 10 yıldan önce olmaz. Bu yüzden de bu süreçler de değişecek.

CİDDİ YATIRIM ALABİLİR

GSK’nın Türkiye’de ARGE’si var mı? Türkiye bölgenin ilaç üssü olabilir mi?

ARGE’miz var. Hacettepe Üniversitesi Teknokent’in aşı çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de yapılan klinik aşı çalışmalarının yüzde 50’sini yürütüyoruz. Türkiye klinik çalışmalar konusunda çok ciddi yatırım alabilir, bu da hastalarımızın tedavi alanında daha hızlı erişimini kuvvetlendirir. Üs olabiliriz. Üretimle ilgili de Türkiye bölgedeki komşularıyla birlikte hareket ederek ihracat üssü olabilir. İlaca doğru yatırım yapıp da karşılığını almamış bir ülke yok, Güney Kore, Singapur, İrlanda gibi. Doğru hızlandırıcı hamleler olduğunda kısa vadede olmasa da orta vadede başarılı olunur. Türkiye’de ciddi potansiyel, akademik kadro, uzman, devlet niyeti ve insan kaynağı var.

Selim Giray kimdir?

Robert Kolej mezunu olan Selim Giray, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamladı. İş hayatına Roche’da başladı. 2010-2012 yıllarında da Cenovapharma’nın Genel Müdürü oldu. 2014’te İş Birimi Direktörü İş Geliştirme Müdürü olarak GSK’ya giren Giray, 2016’da Londra’daki GSK Genel Merkezi’nde görev yaptıktan sonra Allergan İlaçları Genel Müdürlüğü’ne geldi. 2018’de GSK’ya geri dönen Selim Giray, GSK Genel Müdürü olarak görev yapıyor.