Türkiye için ‘zincir’leme fırsat!

“Kripto para piyasalarında geçtiğimiz aylarda yaşananlar, aslında acı ama uzun süredir beklenen bir şeydi. Biz uzun süredir denetim ve regülasyonun gelmesini bekliyorduk. Çünkü firmaların ne yaptığının haricinde; sahipliğin kimde olduğunu bilmiyordunuz, sermaye gücüyle ilgili bir fikriniz olamıyordu. Şimdi yeni yeni bazı firmaların önüne insanlar koydular. Piyasada çok büyük bir açık vardı. Bunun önüne geçmek için mutlaka devlet denetimi ve regülasyonun gelmesi şarttı. Bu konuda düzenleyici otoritelerle fikir alışverişlerimiz oluyor.” Yukarıdaki sözlerin sahibi Çağdaş Holding çatısı altında faaliyet gösteren Bitci Teknoloji’nin Kurucusu Çağdaş Çağlar.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ

Türkiye yakın bir süre önce Thodex skandalına sahne oldu. Kripto para piyasasında kısa sürede zengin olma hayali kuran binlerce kişinin milyonlarca lirası bir anda buharlaştı. McLaren Racing, Glasgow Rangers, Real Betis, İspanya Milli Futbol Takımı başta olmak üzere dünya çapında iş birliği anlaşmaları imzalayan ve yurtdışına teknoloji ihraç eden Bitci Teknoloji, son dönemin dikkat çeken firmalarından biri oldu. Çağdaş Çağlar, hem bu anlaşmaları ve gelecekteki projelerini hem de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu‘nun duyurduğu regülasyon çalışmalarını anlattı.

HIZLI REGÜLASYON

Çağdaş Çağlar, Türkiye’nin yürüttüğü regülasyon çalışmalarıyla birlikte dünyadan hızla olumlu yönde ayrışabileceğine dikkat çekti. Türkiye’de çok sayıda firmanın dünya çapında çok güzel projeler geliştirmek istediğini belirten Çağlar, “Devlet ne kadar hızlı regülasyon yaparsa, alacağımız mesafe de o kadar hızlı olur. Bütün dünyanın kullandığı bu teknolojiyi doğru değerlendirip, ülke olarak doğru regülasyonları çıkartıp dünyada öncü olmak lazım. Çünkü bundan kaçış yok. Hızlı karar alıp doğru adımları atarsak blockchain (blok zincir) alanında dünyaya liderlik edecek bir ülkeye dönüşebiliriz. Ülke olarak önümüzde bu anlamda çok büyük bir fırsat var. Şu an hiçbir regülasyon yok. Fakat biz şirket olarak varmış gibi hareket ediyoruz. Yapılan tüm işlemler karşılığında faturalarımızı kesiyor vergilerimizi ödüyoruz” diye konuştu.



‘MIAMI’YE GELİN

Geçtiğimiz günlerde farklı iş birlikleri için gittikleri ABD’de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’in blockchain teknolojileriyle ilgili baş danışmanıyla görüştüklerini de söyleyen Çağdaş Çağlar Miami Belediye Başkanı’nın Silikon Vadisi’ne koyduğu bir reklam totemi ile yatırımcılara “Silikon Vadisi’ni bırakın Miami’ye gelin. Beni bu numaradan arayabilirsiniz” diye çağrıda bulunduğunu belirtti. Miami’ye gidenin hayatının ne kadar kolaylaşacağını düşündüklerini söyleyen Çağlar “Bir başkan; bir bölgenin, bir kentin hayatını değiştirebilir. Biz de şirketimizin merkezi özellikle Bodrum’da kalsın, buradan küresel bir şirket doğsun, Bodrum’un olsun istedik” ifadelerini kullandı.

‘ÇATI KURULUŞA DAVET ALDIK’

ABD’de NFT ile ilgili kurulan dünyanın çatı kuruluşu ‘Universal Protocol Alliance’a davet edildiklerini belirten Çağdaş Çağlar, bu daveti dünyada kabul görmeye başladıklarının bir mesajı olarak çok önemsediklerine vurgu yaptı. Bitci Teknoloji’yi, özellikle blockchain alanında ilkleri yapabilen ve bunları entegre bir sistem içerisinde yönetebilen bir küresel şirket haline getirmek istediklerini belirten Çağlar, “Bu kapsamda ben bir ‘super app’ yapmak istiyorum. Yani uygulamaya girdiğiniz zaman, kendiniz adına token bile oluşturabileceğiniz, ayrıca Türkiye’de şu an yasak ama, ödeme izni verilen ülkelerde ödemelerinizi yapabileceğiniz, otel rezervasyonu ve alışverişe imkan tanıyan bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



AVM’LERE TOKEN

Enerji sektörü, AVM’ler inşaat sektörü başta olmak üzere şirketlerle ilgili de birtakım görüşmeleri olduğunu söyledi.

Önümüzdeki aylarda Bitci ile ilgili küresel anlamda çok büyük haberlerin duyulacağını öne süren Çağdaş Çağlar, “İşin içinde dünya çapında büyük kulüpler var, yeni milli takım anlaşmaları var. Güney Amerika’dan, Kuzey Amerika’dan, Afrika’dan ve Avrupa’dan haberlerimiz var. Uzakdoğu, Asya ve Avustralya’dan henüz bir haber veremiyoruz. Ama oralarda da sürprizler yapmayı planlıyoruz.Türkiye merkezli bir blockchain firmasının dünyada neler yapabileceğini dünyanın 7 kıtasına da duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

‘OYUNCU MUSUNUZ YATIRIMCI MI?’

Kripto para yatırımcısının tüm birikimini bu piyasada değerlendirmesinin yanlış olacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Çok büyük paralarla bu alandan uzak durulmalı. Bu işin yatırımcısı mı oyuncusu mu buna karar vermeli. Anlık iniş ve çıkışlar çok fazla olabilir. Yatırıma uzun vadeli olarak bakıp yatırım kararı verilen ürünü doğru araştırmalılar. Kripto para piyasasında fiyat değişiminden ziyade hacim ve arkalarındaki projeler ve sermaye gücü çok önemli. Bu anlamda Çağdaş Holding olarak biz işimizin arkasındayız” diye konuştu.

‘BİTCİCOİN VE TÜRK BAYRAĞI AYA GİDER Mİ?’

ELON Musk çok popüler biri olduğunu belirten Çağdaş Çağlar, “Onun söylemleri insanlar pozisyon aldılar ama kendi aldığı Bitcoin 1 milyar dolar. Ondan çok daha büyük alım yapmış yatırımcılar, balinalar var. Musk sadece popülerliğinin etkisiyle piyasada rüzgara neden oluyor ama yatırımcılar bence etkilenmemeliler. Yakın zamanda bir ABD seyahatimiz var. Bu gidişimizle Elon Musk’la da bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz. Buradaki hayalimiz kendi coinimiz olan Bitcicoin’i flash disk’e koyup aya yollamak. Yanına bir de Türk bayrağı dikeceğiz. Herkes “To the moon” diyor ya. Biz de diyeceğiz ki “We are on the moon!” Böyle bir hayalimiz var…” diye konuştu.

‘PANDEMİYE RAĞMEN EN İYİ SEZONU GEÇİRDİK’

BİTCİ Teknoloji’nin bağlı olduğu Çağdaş Holding, inşaattan perakendeye, turizmden hazır beton sektörüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Turizm sektörü hakkında değerlendirmeler yapan Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar “Çağdaş Holding olarak otelimizi hizmete açtığımızdan bu yana en iyi sezonu, pandeminin tüm kısıtlarına rağmen geçen yıl geçirdik. Swissotel Resort Bodrum Beach, kış sezonunda da hizmet veren bir otel. Bu açıdan, 2021’in ilk 4 ayı da çok iyi geçti. Bodrum’da ikinci yatırımımız olan Swissotel Residences Bodrum Hill ise sürüyor. Önümüzdeki yaz sezonuna hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun yanında Cennet Koyu’nda iki etaptan oluşan ve ilk etabı 7 ev ve bir butik otelden oluşan yatırıma başlamıştık. Bu sezon hem butik otelimizi hizmete açıyoruz hem de 7 evde yaşam başlıyor. Cennet Koyu’ndaki butik otelimiz için ‘Akana’ isimli yeni bir marka yaratıyoruz” dedi.







