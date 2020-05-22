Türkiye için çalışmaya devam

Yıllık 15 milyar dolarlık ihracat potansiyeli, ulaşım olanakları ve bir liman şehri olması ile ülkemizin ana üretim ve ihracat merkezlerinden birisi konumunda yer alan Bursa, ekonomide katma değerli üretim ve ihracata dayalı güçlü kalkınma hamlesini kararlılıkla uygulayan Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine güçlü katkısını sürdürmeye hazırlanıyor. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Bursa’mızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü katkıyı yapan şehirlerden olacağına gönülden inanıyoruz. UİB olarak yeni normalde de hem Bursa, hem de ülkemizin ihracat gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bursa’nın salgın sonrasındaki yeni dönemde de ülkemiz sanayi ve ihracatının lokomotifi olmaya devam edeceğinden eminiz. İhracatımızı artırmak ve ülkemize yeni yatırımcılar çekmek için yoğun emek harcamayı sürdüreceğiz. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

TOGG SİNERJİ YARATACAK

Coğrafi konumu, tarihi ve kültürel birikimleri, nüfusu, eğitimli ve yetişkin insan kaynağının yanında; otomotivden tekstile, makina sanayinden tarıma dayalı gıda sanayine, inşaat sektöründen hizmetler sektörüne kadar ticaret ve sanayi alanındaki çeşitliliği ile güçlü bir ihracat şehri olan Bursa; tüm bunların yanında aynı zamanda Türkiye otomotiv ekosisteminin de merkezi konumunda yer alıyor. Bursa, bu gücüyle ülkemizin yeni nesil yerli otomobili TOGG için de üretim üssü olarak seçildi. TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobilin bu konuda büyük bir fırsat sunacağını belirten Baran Çelik “Tedarikçilerimizi de bu dönüşümün parçaları olması yönünde teşvik edecek. Barındırdığı otomotiv fabrikaları ve tedarikçileri ile 60 yıldır otomotivin başkenti konumunda yer alan Bursa yerli otomobil ile yeni nesil araçların da merkezi konumunda yer alacak. Bursa’nın otomotiv endüstrisindeki geleneksel güçlü konumunun elektrik ve otonom çağında da devam etmesi açısından yaşanan gelişmeler Bursa açısından çok sevindirici. Yerli elektrikli otomobilin Bursa’da üretilecek olması Bursalı ihracatçılarımızı otomotiv endüstrisinde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olmaları yönünde teşvik edecek” diye konuştu.

ARGE VE TASARIM

Türkiye’nin ihracat odaklı bir ekonomi politikasına sahip olduğunun altını çizen Baran Çelik, Bursa’nın da bu vizyonun güçlü destekçisi olduğunu vurgulayarak “Binlerce ihracatçı firmamız her gün dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirmekte ve böylece hem ülkemize döviz girdisi sağlamakta hem de yüzbinlerce kişiyi istihdam etmekteler. İhracatçılarımız rekabetçiliklerini korumak ve artırmak için ileri teknolojiyi ülkemize çekmekte, sürekli yeni yatırımlar ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktalar. İşte bu ihracat odaklı ekonomi politikasının en güçlü merkezlerinden birisi de bugüne kadar Bursa oldu. Türkiye’nin en büyük ihracat merkezlerinden olan Bursa’da, sanayi ikliminin yüksek teknoloji yoğunluklu bir yapıya dönüşümü noktasında Ar-Ge merkezi bulunan firma sayısı 130’a, tasarım merkezi bulunan firma sayısı ise 28’e yükseldi” şeklinde konuştu.

YATIRIMIN MERKEZİ

Bursa'nın yeni yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunu belirten Çelik “Gelişmiş altyapı, halihazırda bulunan yatırımlar ve elde edilen deneyimler, İstanbul’a yakınlığı gibi birçok faktör Bursa’ya yatırım yapılmasında etken. Bursa’da çok sayıda yabancı yatırımcı bulunmakta ve Bursa yukarıda belirtmiş olduğumuz özellikleri dolayısıyla kendiliğinden öncelikli bir yatırım merkezi konumunda da yer almaktadır. Gelecekte de otomotiv eko-sisteminde fark yaratacak elektrikli ve otonom araç yatırımlarının ülkemize çekilmesi büyük önem arz ediyor” dedi.